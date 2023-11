( WSYX/WTTE via AP )

ETNA, Ohio. Un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tenía previsto comenzar a trabajar el miércoles en la escena de un accidente mortal en la carretera en Ohio con un autobús lleno de estudiantes de secundaria que dejó seis muertos y 18 heridos.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que el equipo buscaría cámaras y otras pruebas de los cinco vehículos implicados en el accidente del martes en la interestatal 70 en dirección oeste en el condado de Licking, a unos 42 kilómetros al este de Columbus. Homendy dijo que el equipo probablemente estará en la zona entre cinco y siete días y que probablemente se emitirá un informe preliminar en las próximas semanas.

Homendy dijo que había “información contradictoria” sobre la secuencia de acontecimientos que condujeron al choque en cadena, en el que también se vieron implicados un todoterreno y un semirremolque. El autobús chárter de Pioneer Trails transportaba a estudiantes y acompañantes del Distrito Escolar Local de Tuscarawas Valley, en el este de Ohio.

La NTSB dijo que se daría más información en la conferencia de prensa del miércoles por la tarde.

Tres pasajeros del autobús, que transportaba a un conductor y 54 estudiantes y acompañantes, fueron declarados muertos en el lugar, dijo la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio. Fueron identificados como John W. Mosely, 18, de Mineral City; Jeffery D. Worrell, 18, de Bolivar; y Katelyn N. Owens, 15, de Mineral City.

El autobús transportaba a los estudiantes y acompañantes a una conferencia de la Asociación de Consejos Escolares de Ohio en Columbus, dijo el Superintendente de Tuscarawas Valley, Derek Varansky.

La conferencia de tres días, anunciada como “la segunda mayor convención de educación en la nación”, canceló su último día después de que los organizadores se enteraron del accidente. El evento, que comenzó el domingo, ofrecía sesiones de desarrollo profesional para los equipos de gestión de los distritos escolares y una Feria anual de Logros Estudiantiles con 100 stands de programas escolares innovadores.

En su intervención del martes por la noche en una vigilia comunitaria de oración, Varansky describió el martes como uno de los días más oscuros de la historia del distrito y el peor día de su vida. Dijo que la comunidad buscaba honrar a los que murieron y “sólo elevar a esas familias, a esos estudiantes en el autobús que sobrevivieron y vivirán con esa experiencia traumática y a todo nuestro distrito para los oscuros días, semana, meses por venir”.

Varansky dijo que las clases se impartirían el miércoles porque los funcionarios del distrito no querían que ningún estudiante se quedara solo en casa. Señalando que “no será un día escolar típico”, dijo que consejeros y personal de apoyo de otras organizaciones comunitarias estarían en las escuelas para ofrecer asistencia.

Las tres personas que viajaban en uno de los vehículos implicados -un profesor y dos padres acompañantes de la excursión- también fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos. Fueron identificados como el profesor de secundaria Dave Kennat, de 56 años, de Navarre; Kristy Gaynor, de 39 años, de Zoar, y Shannon Wigfield, de 45 años, de Bolivar.

Wigfield también trabajaba como profesora en el Buckeye Career Center, que ofrece educación técnica profesional para estudiantes, así como cursos de educación para adultos. El centro dijo que llevaba 24 años allí y era una instructora de inglés, Lengua y Literatura que “será recordada por su sonrisa cariñosa y actitud siempre positiva.”

os estudiantes permanecían hospitalizados el miércoles con heridas graves pero que no ponían en peligro su vida, dijeron funcionarios del distrito.

Ambos lados de la Interestatal 70 fueron cerrados durante varias horas después del accidente, creando importantes retenciones de tráfico en la zona. Los carriles en dirección este volvieron a abrirse a última hora de la tarde del martes, mientras que los carriles en dirección oeste lo hicieron a primera hora del miércoles. Efectivos de la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio y trabajadores del Departamento de Transporte del estado se encontraban en el lugar del accidente el miércoles, trabajando en el arcén de la autopista en dirección oeste. La interestatal permaneció abierta en ambas direcciones mientras se realizaban los trabajos.

Tori Wilson, una estudiante de segundo año de la escuela que estaba sentada en la parte trasera del autobús cuando fue golpeado, dijo a WBNS-TV que escuchó a alguien hablando de un incendio y que necesitaban salir, pero ella estaba luchando porque estaba atrapada.

“Tenía a un niño encima que tenía un ataque y no se movía... no respondía. Tenía a mi amiga a mi lado a mi derecha, que estaba sentada justo donde yo estaba, donde me iba a sentar, pero ella dijo que podía tener el interior hacia la ventana. Y todo lo que pude ver fue su cabeza y el resto estaba todo aplastado bajo los asientos”.

Wilson dijo que mientras el autobús ardía, el director de la banda de secundaria seguía corriendo hacia el vehículo, agarrando a los estudiantes y tirando de ellos para ponerlos a salvo.

“El chico que estaba detrás de mí se quejaba de sus piernas y yo intentaba salir, pero no quería aplastarle porque cada vez que me movía, los asientos se movían porque yo intentaba salir y entonces él empezó a gritar de dolor”, dijo Wilson. “El chico que estaba en el extremo derecho de los tres, estaba en medio del pasillo y no se movía”.

Finalmente, salió por una ventanilla y escapó.

La colisión fue el segundo accidente mortal reciente en Estados Unidos en el que se ven implicados estudiantes de secundaria en un autobús chárter. En septiembre, dos personas murieron y varias resultaron heridas al salirse de una autopista de Nueva York un autobús chárter que transportaba a estudiantes de secundaria a un campamento.

En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine convocó en agosto un Grupo de Trabajo para la Seguridad de los Autobuses Escolares, después de que un monovolumen chocara contra un autobús escolar en el condado de Clark, volcando el vehículo y dejando muerto a un alumno de 11 años de Northwestern Local Schools. El conductor de la minivan ha sido acusado de homicidio vehicular.

El panel se reúne el próximo jueves, cuando se discutirá la formación, la instrucción en el autobús y escuchar a un panel de conductores y otros profesionales. La portavoz Judy Converse dijo que la sexta y última reunión del grupo está prevista para el 1 de diciembre, y que se esperan recomendaciones para finales de año. Converse dijo que no estaba claro cómo los autobuses chárter que transportan estudiantes podrían ser abordados en el informe final del panel, pero que el accidente del martes sería reconocido en la reunión.