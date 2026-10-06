La recién formada depresión Tropical Nueve se desplaza este martes sobre el Golfo de México y mantiene una tendencia de fortalecimiento que podría llevarla a convertirse en tormenta tropical durante las primeras horas del miércoles y en huracán el jueves, según el boletín de las 4:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Se llamaría Isaías.

A esa hora, el centro del sistema se ubicaba cerca de la latitud 22.1 norte y longitud 95.6 oeste, aproximadamente 380 millas (615 kilómetros) al oeste de Progreso, México, y unas 630 millas (1,015 kilómetros) al suroeste de la desembocadura del río Mississippi.

Depresión tropical nueve en el Golfo de México. (NOAA) ( Captura )

La depresión tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 km/h), con ráfagas más fuertes, y una presión central mínima estimada de 1007 milibares.

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El sistema se movía hacia el este a unas 5 millas por hora (7 km/h). El NHC anticipa que mantenga un movimiento hacia el este y este-noreste durante los próximos dos días, antes de girar hacia el noreste el viernes.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el sistema pasaría al norte de la Península de Yucatán el jueves y se acercaría a la costa norte del Golfo el viernes.

Rápido fortalecimiento

El NHC pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días. La depresión podría convertirse en tormenta tropical a primera hora del miércoles y alcanzar la categoría de huracán el jueves.

Por el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto.

El NHC pidió a las personas con intereses en la Península de Yucatán y la costa norte del Golfo de México a mantenerse atentas a la evolución del sistema.

Uno de los principales riesgos asociados al sistema será la lluvia.

Hasta el jueves, se esperan acumulaciones de 2 a 4 pulgadas en sectores costeros de la Bahía de Campeche, con cantidades superiores posibles en los estados mexicanos de Campeche y el oeste de Yucatán.

Posteriormente, entre el viernes y el fin de semana, el sistema podría dejar entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con acumulaciones localizadas de hasta 10 pulgadas, a lo largo de la costa central del Golfo de México, desde el sureste de Louisiana hasta el Panhandle de Florida.

Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas, además de inundaciones aisladas de ríos.

En la Península de Yucatán también podrían registrarse ráfagas de viento el jueves.

Asimismo, las marejadas generadas por el sistema comenzarán a afectar sectores del oeste y norte de la Península de Yucatán a partir del jueves, produciendo condiciones peligrosas de oleaje y corrientes marinas que podrían representar un riesgo para la vida.

El NHC continuará monitoreando la evolución de la Depresión Tropical Nueve mientras se desplaza hacia el norte del Golfo de México.