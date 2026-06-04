La Guardia Costera de Estados Unidos reanudó esta semana la búsqueda de Lynette Hooker, la mujer de Michigan desaparecida en las Bahamas desde el pasado 4 de abril, luego de que su esposo, Brian Hooker, asegurara que cayó al mar mientras ambos regresaban en una pequeña embarcación auxiliar a su velero. El caso, sin embargo, ya no es investigado únicamente como una desaparición, sino también como un posible asesinato de una ciudadana estadounidense en el extranjero.

El giro en la pesquisa ocurre luego de que investigadores obtuvieran datos de GPS de un dispositivo electrónico que apuntan a áreas que no habían sido consideradas previamente en los esfuerzos de búsqueda, según informaron funcionarios vinculados a la investigación a medios estadounidenses, entre ellos CBS.

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Estos nuevos hallazgos llevaron a las autoridades a ampliar el área rastreada.

Como parte de esa nueva fase de la investigación, un equipo de buzos especializados de la Guardia Costera llegó a las Bahamas el pasado 2 de junio para inspeccionar los lugares identificados a partir de esos datos de localización. La búsqueda comenzó esta misma semana en zonas cercanas al mar de Ábaco.

Actualmente, las autoridades estadounidenses investigan el caso bajo el marco legal que contempla posibles asesinatos de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, aunque hasta el momento no se han presentado cargos contra ninguna persona.

Brian Hooker fue detenido por las autoridades bahameñas pocos días después de la desaparición de su esposa, pero recuperó su libertad tras varios días de interrogatorios sin que se radicaran acusaciones en su contra. Aun así, los investigadores han continuado examinando diversos aspectos de su relato sobre lo ocurrido aquella noche.

De hecho, mensajes de texto enviados por Brian a un amigo y obtenidos por CBS News indican que aseguró haber visto a su esposa intentar regresar nadando al velero después de caer al agua.

“El viento me alejó de ella y ella nadó hacia el velero. La perdí de vista bastante rápido porque el sol estaba a punto de ponerse”, escribió Brian. “Estuve a la deriva, tratando de remar con un solo remo durante las siguientes siete horas, hasta que llegué a la orilla de la isla vecina y finalmente pude conseguir ayuda”, lee la explicación de Brian publicada por CBS News.

Las autoridades también examinan la interrupción en la transmisión del Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) del velero de la pareja. Según reportes, el sistema dejó de emitir datos de ubicación durante varias horas la noche en que Lynette desapareció, un detalle que forma parte de la investigación en curso.

Mientras tanto, la búsqueda de Lynette Hooker continúa tanto en tierra como en el mar. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado a la mujer ni han presentado cargos relacionados con el caso, que permanece bajo investigación.