El fiscal general de Nuevo México solicitó al sistema estatal de acogida que gestione el regreso de un ciudadano estadounidense de 15 años desde México, luego de que personal de esa agencia lo llevara a un cruce fronterizo en Texas y presuntamente lo obligara a cruzar la frontera a pie para reunirse con su madre, de quien estaba separado.

Una demanda civil presentada por el fiscal general del estado, Raúl Torrez, contra el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México indica que su personal transportó al menor a El Paso, Texas, el 6 de julio. La demanda, presentada el 28 de julio, señala que se le ordenó al joven cruzar el puente fronterizo solo para encontrar a su madre, una ciudadana mexicana que fue arrestada por cargos relacionados con drogas y deportada a principios de este año.

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La oficina de Torrez también solicita a un juez estatal que emita una orden de restricción temporal para bloquear futuras reunificaciones que impliquen la salida de menores de Estados Unidos, a menos que cuenten con la aprobación judicial.

“El estado de Nuevo México no puede afirmar que protege a los niños mientras abandona a uno de los suyos en una frontera internacional”, declaró Torrez en un comunicado de prensa.

Los documentos indican que el niño cruzó a México, no pudo encontrar a su madre de inmediato y luego corrió de regreso a través de varios carriles de tráfico y volvió a entrar a Estados Unidos.

En ese momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos instó a la agencia de bienestar infantil de Nuevo México a que llevara al niño de regreso a Nuevo México, según la denuncia del fiscal general. Sin embargo, los documentos señalan que el personal se negó y supuestamente dijo que el niño ahora era un “problema de Texas” antes de abandonarlo en la frontera.

“Lo más importante es que el niño esté a salvo y viviendo con su madre, con quien el Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias (CYFD) ha estado en contacto frecuente”, declaró Jake Thompson, portavoz del CYFD, en un comunicado el miércoles. “El CYFD está revisando la denuncia y la orden y responderá ante el tribunal”.

Tras el incidente en la frontera, el joven de 15 años quedó bajo la custodia del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, según consta en la denuncia. A pesar de los esfuerzos por comunicarse con el Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias (CYFD, por sus siglas en inglés), las autoridades de Texas se vieron obligadas a devolver al niño a su madre en México semanas después, según la denuncia. El jueves, la agencia de bienestar infantil de Texas no respondió a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas.

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Torrez afirmó que el niño permanece en México con su madre a pesar de los múltiples intentos de reingresar a Estados Unidos. Torrez calificó el caso como parte de un patrón generalizado de negligencia dentro del sistema de acogimiento familiar del estado y exigió que el personal del CYFD hiciera todo lo posible para repatriar al adolescente.

La agencia de bienestar infantil de Nuevo México afirma que el niño nunca estuvo en riesgo.

En un comunicado, el CYFD negó que la seguridad del niño hubiera estado en riesgo y afirmó que su madre había solicitado reunirse con él en México. Indicaron que el personal realizó dos visitas virtuales al domicilio y concluyó que la situación era segura para el niño.

Según su sitio web, la Oficina de Defensa del CYFD cuenta con especialistas en inmigración que ayudan a los niños a reunirse con sus familiares en otros países.

“No existe ninguna ley estatal de Nuevo México que prohíba la reunificación de un menor con un progenitor en otro país, siempre y cuando se realice de forma segura”, declaró Cristen Conley, directora del Centro Corinne Wolfe para la Justicia Infantil y Familiar de la Universidad de Nuevo México.

Michael Coleman, portavoz de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, indicó que la oficina, responsable de supervisar el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD, por sus siglas en inglés), ha mantenido contacto regular con la agencia durante todo el proceso.

“Las autoridades de Nuevo México y Texas, así como un juez de Nuevo México, concluyeron de forma independiente que el menor debía permanecer con su madre”, afirmó Coleman en un comunicado. “La Fiscalía General solicita ahora el regreso del menor a Nuevo México. La solicitud no especifica dónde vivirá el menor ni quién se hará cargo de él en caso de que esto ocurra”.

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En abril, el Departamento de Justicia de Nuevo México publicó un informe de 200 páginas que detallaba lo que alegaba que eran fallos sistémicos en la agencia de bienestar infantil, que provocaron que los niños fueran devueltos a entornos peligrosos mientras el personal del departamento priorizaba la reunificación familiar sobre la seguridad. El caso surge además en un momento en que la administración Trump busca deportar a niños inmigrantes accediendo a datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados e intentando eludir fallos judiciales previos.

Tras el incidente en la frontera, el adolescente contactó con la Oficina del Defensor del Menor, un organismo gubernamental independiente que supervisa el sistema de bienestar infantil, el cual remitió el caso al Departamento de Justicia de Nuevo México.

Los padres del niño son de nacionalidad mexicana, pero él vivía con sus hermanos y su madrina en Estados Unidos y no había tenido contacto con ninguno de ellos en años, según la denuncia de la fiscal general.

Según la denuncia, la madrina intentó enviarlo a México a vivir con su familia a principios de este verano, pero él se escapó y terminó en un centro de acogida en Nuevo México.