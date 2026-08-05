CEDAR CREST, Nuevo México — El estado de Nuevo México presentó el miércoles una demanda contra el Departamento de Justicia y el fiscal general en funciones, Todd Blanche, alegando que el Gobierno federal impidió que el estado investigara los delitos sexuales del financiero Jeffrey Epstein en un rancho de la zona.

La demanda presentada ante el tribunal federal de Washington, D.C., afirma que el Departamento de Justicia y Blanche obstaculizaron la investigación penal del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sobre Epstein y otras personas, adoptando medidas que «perjudican activamente a las víctimas y socavan el interés público».

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La demanda, en la que se solicita la intervención judicial para obligar al Gobierno federal a entregar el material pertinente a los investigadores de Nuevo México, se presentó el mismo día en que Nuevo México ha hecho público un informe en el que se recogen las conclusiones preliminares de una investigación en curso sobre Epstein y su rancho.

Según la demanda, Torrez y sus fiscales de alto rango «se han enfrentado a una resistencia constante» al tipo de intercambio de información que se había producido en el pasado entre los investigadores estatales y federales.

El miércoles se envió un mensaje al Ministerio de Justicia solicitando comentarios, pero no se recibió una respuesta inmediata.

En la demanda se afirma que el Ministerio de Justicia insistió en que las solicitudes de información fueran formales y las rechazó una vez presentadas.

Como consecuencia, añadía la demanda, el Departamento de Justicia y Blanche estaban ocultando información sobre Epstein y sus cómplices, cuando Nuevo México es una de las pocas jurisdicciones que aún podrían exigir responsabilidades a los colaboradores de Epstein o «proporcionar cierta sensación de justicia a los supervivientes».

Epstein se quitó la vida en una prisión federal de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, después de que se le denegara la libertad bajo fianza por los cargos de tráfico sexual que se le imputaban tras su detención un mes antes.

Su exnovia y colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años de prisión tras haber sido declarada culpable en 2021 de delitos de tráfico sexual en un juicio celebrado en Manhattan, donde algunos de los testimonios de los testigos alegaron que Epstein y Maxwell habían abusado sexualmente de mujeres en el rancho de Nuevo México.

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Epstein compró en 1993 su extensa finca en Stanley, Nuevo México —una localidad ganadera poco poblada situada a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Santa Fe— al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión en lo alto de una colina con una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.

La finca fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un republicano que ha sido nombrado recientemente contralor del estado de Texas. En una publicación de febrero en la red social X, Huffines afirmó que la finca ha pasado a llamarse «San Rafael Ranch», en honor a un santo relacionado con la curación, y que su familia tiene previsto gestionar allí un centro de retiro cristiano.

En diciembre, el Ministerio de Justicia comenzó a hacer públicos los expedientes de la investigación relacionados con Epstein y Maxwell, de conformidad con la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein.

Rápidamente surgieron quejas por las censuras y el exceso de material clasificado, tanto por parte de los denunciantes como de los miembros del Congreso que lucharon por aprobar la ley de transparencia. Los documentos que se hicieron públicos —entre ellos fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, actas judiciales y otros documentos— o bien ya eran de dominio público o estaban muy censurados, y muchos carecían del contexto necesario.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.