PITTSBURGH. El expresidente Barack Obama criticó duramente a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, e instó a los hombres negros a apoyar a Kamala Harris en su campaña en Pittsburgh el jueves, en el inicio de una gira por los estados indecisos para la candidatura demócrata.

En una oficina de campaña que visitó para dar las gracias a los voluntarios, Obama dijo que quería “decir algunas verdades” después de escuchar informes sobre el terreno de que había menos entusiasmo por Harris que por su propia candidatura y que algunos hombres negros estaban pensando en no participar en las elecciones.

PUBLICIDAD

“Parte de ello me hace pensar -y me dirijo directamente a los hombres-, parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no están sintiendo la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, dijo Obama.

El expresidente dijo que la afición de Trump a menospreciar a la gente no era una fortaleza real.

“¿Estás pensando en sentarte o apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarte, porque crees que eso es un signo de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”, manifestó Obama.

El expresidente demócrata hizo del disputado estado de Pensilvania la primera parada de su gira de campaña cuando faltan menos de cuatro semanas para la jornada electoral y ya están en marcha las votaciones. En un mitin en la Universidad de Pittsburgh, tachó a Trump de estar fuera de onda y de no ser la opción para guiar al país hacia el cambio, calificándolo de multimillonario “torpe” “que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada hace nueve años”.

Dijo que Harris es “una líder que se ha pasado la vida luchando en nombre de la gente que necesita una voz y una oportunidad” y declaró: “Kamala está tan preparada para el trabajo como nunca lo ha estado ningún candidato a la presidencia”.

Obama, ocho años fuera del poder, ha sido uno de los sustitutos más fiables del Partido Demócrata para galvanizar a los votantes. Hasta que fue elegido presidente en 2020, Joe Biden también había asumido ese papel para los demócratas, pero este año, desde que puso fin a su campaña de reelección y dejó que Harris ascendiera a la candidatura, aún no ha salido a la calle.

PUBLICIDAD

Obama, que recibió una calurosa bienvenida por parte de la multitud, describió las publicaciones de Trump en las redes sociales en mayúsculas y sus “desvaríos sobre locas teorías conspirativas. Los discursos de dos horas, la ensalada de palabras... es como Fidel Castro. Sin parar. Constantes intentos de venderte cosas. ¿Quién hace eso?”.

Obama enumeró algunos de los productos que Trump ha intentado vender durante su tercera campaña a la Casa Blanca, incluidas unas zapatillas de oro de 399 dólares, un reloj de 100,000 dólares y su Biblia “God Bless the USA” por $59.99.

“Quiere que compres la palabra de Dios: Edición Donald Trump. Tiene su nombre justo al lado de Mateo y Lucas”, dijo Obama, riendo. “No se pueden inventar estas cosas”.

Como primer presidente negro de la nación, la aparición de Obama para Harris subraya la naturaleza histórica de su propia carrera política. Harris, la primera mujer, negra o de ascendencia sudasiática que ocupa el cargo de vicepresidenta, sería la primera mujer en ocupar la presidencia si es elegida el mes que viene.

Su antiguo lema de campaña, “Yes, We Can” (Sí, podemos), fue incluso reformulado para el acto, con “Yes, She Can» (Sí, ella puede) proyectándose en una pantalla sobre la multitud.

Obama reconoció que los últimos años, empezando por la pandemia, han sido duros para los estadounidenses, con precios altos y otros impactos que han puesto en aprietos a las familias trabajadoras.

“Entiendo por qué la gente quiere cambiar las cosas. Quiero decir, yo soy el tipo de la esperanza y el cambio. Así que entiendo que la gente se sienta frustrada y piense que podemos hacerlo mejor”, dijo Obama. “Lo que no puedo entender es por qué alguien pensaría que Donald Trump va a sacudir las cosas de una manera que sea buena para ti, Pensilvania”.

PUBLICIDAD

Se burló de la respuesta de Trump en el debate de que reemplazaría la ley sanitaria firmada por Obama, la Affordable Care Act, con “conceptos de un plan”, y del reciente comentario de su compañero de fórmula JD Vance de que Trump trabajó para “salvar” la ley.

“Donald Trump se pasó toda su presidencia intentando derribarla. Y por cierto, ni siquiera pudo hacerlo bien”.

Tanto Harris como Trump han estado compitiendo por el apoyo de los estadounidenses de raza negra. Una encuesta reciente del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos reveló que alrededor de 7 de cada 10 votantes negros tienen una opinión algo o muy favorable de Harris, con pocas diferencias entre los votantes negros masculinos y femeninos sobre cómo ven a la candidata demócrata.

Las opiniones de los votantes negros sobre Trump, por el contrario, eran abrumadoramente negativas, según la encuesta, pero el expresidente cree que su mensaje sobre la economía, la inmigración y los valores tradicionales puede hacer incursiones en la base tradicional de apoyo de los demócratas entre los votantes negros, especialmente los hombres negros más jóvenes.