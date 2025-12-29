Un juez de Utah ordenó el lunes la publicación de la transcripción de una audiencia a puerta cerrada celebrada en octubre sobre si el hombre acusado de matar a Charlie Kirk debe llevar esposas durante el proceso judicial.

El juez estatal de distrito, Tony Graf, declaró que la transcripción debe publicarse en el expediente judicial antes del final del día. Abogados de medios de comunicación, incluyendo The Associated Press, habían solicitado que se hicieran públicos los detalles de la audiencia a puerta cerrada.

La fiscalía ha acusado a Tyler Robinson de homicidio agravado por el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista conservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, a pocos kilómetros al norte del juzgado de Provo. Planean solicitar la pena de muerte.

PUBLICIDAD

A principios de octubre, los abogados defensores de Robinson solicitaron que se le permitiera comparecer ante el tribunal vestido de civil y sin esposas, para evitar cualquier sesgo en su contra entre los posibles jurados.

Días después de una audiencia a puerta cerrada sobre el asunto celebrada el 24 de octubre, Graf dictaminó que Robinson podía comparecer vestido de civil, pero debía estar esposado. Las normas judiciales de Utah exigen que los acusados bajo custodia sean sometidos a medidas de contención a menos que se ordene lo contrario.

Graf escribió en una orden del 27 de octubre que las medidas de contención para Robinson protegerían la seguridad del personal judicial y del acusado, al permitir su rápida seguridad en caso de interrupción de los procedimientos judiciales.

Sin embargo, el juez declaró el lunes que la transparencia pública era fundamental para el sistema judicial antes de ordenar la divulgación de los detalles de la audiencia a puerta cerrada. El juez ordenó la edición limitada de textos censurados para eliminar las discusiones sobre los protocolos de seguridad en el caso, que ha recibido una gran atención.

Graf también ordenó la publicación de una grabación de audio de la audiencia, también con textos censurados.

Los abogados de los medios de comunicación escribieron en documentos recientes que un tribunal abierto “salvaguarda la integridad del proceso de investigación” a la vez que fomenta la confianza pública en los procedimientos judiciales. Los casos penales en Estados Unidos han estado abiertos al público desde hace mucho tiempo, lo que, según los abogados, demuestra que los juicios pueden llevarse a cabo de forma justa sin restringir a los periodistas.

PUBLICIDAD

Graf declaró en otra orden que las medidas de contención de Robinson no podían ser mostradas por los medios de comunicación que publican fotografías de los procedimientos judiciales o los transmiten. Graf detuvo brevemente la transmisión en vivo de una audiencia a principios de este mes y ordenó que se moviera la cámara después de que los abogados de Robinson afirmaran que la transmisión mostraba los grilletes del acusado.

En un fallo separado emitido el lunes, Graf denegó una solicitud de los abogados de los medios que intentaron intervenir en el caso. El juez declaró que los miembros de la prensa no necesitan ser partes formales en el proceso para acceder a los registros judiciales.

Robinson no estuvo presente en el tribunal el lunes, pero compareció a través de un enlace de audio desde la Cárcel del Condado de Utah.

Una audiencia preliminar, donde la fiscalía presentará su caso en su contra, está programada para la semana del 18 de mayo.