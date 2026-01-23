El presidente Donald Trump ha atribuido el moretón que se ha percibido en su mano izquierda a habérsela golpeado contra una mesa y a su alto consumo de aspirinas.

El moretón fue visto el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) durante la ceremonia de lanzamiento de la ‘Junta de Paz’ para Gaza, impulsada inicialmente para supervisar el plan de paz de Estados Unidos para el enclave palestino, pero que el líder republicano quiere ampliar a otros conflictos globales.

En el camino de regreso a Washington a bordo del avión Air Force One, un reportero le preguntó si estaba bien.

PUBLICIDAD

“Estoy muy bien. Me la golpeé con una mesa y me puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Me la golpeé. Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”, respondió el mandatario estadounidense.

El presidente Donald Trump conversa con reporteros sobre el moretón en su mano a bordo del Air Force One tras salir del Foro Económico Mundial en Davos rumbo a Washington, el jueves 22 de enero. ( The Associated Press )

Desde su regreso al poder hace justo un año los moretones en sus manos han sido habituales y los suele cubrir con maquillaje.

A principios de mes señaló en una entrevista con The Wall Street Journal que toma mucha aspirina “por superstición”.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón (...). Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?”, comentó entonces.

Según su médico, Sean Barbabella, consume 325 miligramos de aspirina al día como “prevención cardíaca”, en contraposición a una dosis baja estándar de unos 81 miligramos.

5 Fotos Fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica AB 9.

La Casa Blanca también ha intentado frenar los rumores sobre su estado de salud alegando en el pasado que esos moretones se deben a los constantes apretones de manos propios de su puesto.

Trump cumplió 79 años el pasado 14 de junio. Un mes después la Presidencia estadounidense hizo público un informe médico que especificaba que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, pero que concluía que goza de “excelente salud”.