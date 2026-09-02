Pabst Blue Ribbon quiere recuperar su cerveza y ofrece una recompensa para conseguirlo.

Greig DeBow, director general de Pabst Brewing Co., declaró el miércoles que la empresa pagará hasta 20,000 dólares a quien aporte información nueva que permita recuperar 1,602 cajas de cerveza Pabst Blue Ribbon y Old Milwaukee sin alcohol. La cerveza desapareció el 17 de agosto en el sur de California.

«Estoy seguro de que quedan muy bien con un garaje lleno de PBR», dijo DeBow en una publicación en TikTok. «Pero, en realidad, eso no mola. Lo queremos de vuelta».

La policía de Montclair, California, ha informado de que la cerveza fue sustraída de un almacén en dos incidentes distintos que tuvieron lugar el mismo día.

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En el primer robo, se sustrajeron unos 45,000 dólares en cerveza con destino a Tucson (Arizona), que nunca llegaron a entregarse, según la policía. Una hora más tarde, una «supuesta empresa subcontratista» presentó documentos falsos para recoger otro envío de cerveza por valor de 25 000 dólares, según informó la policía de Montclair. Ambos robos tuvieron lugar el 17 de agosto en un centro de distribución de Anheuser-Busch situado a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Los Ángeles.

En total, los ladrones se llevaron 40,000 libras de cerveza, según Pabst. La policía calculó que la cerveza robada tenía un valor de 70,000 dólares.

DeBow ha declarado que la empresa quiere que se devuelva la cerveza antes del 9 de septiembre. Se ruega a cualquier persona que tenga información que envíe un correo electrónico a hotline@pabst.com.

El robo fue uno de los varios robos de alimentos que han tenido gran repercusión mediática y que se han producido recientemente.

A finales del año pasado, 40,000 ostras, langostas por valor de 400,000 dólares y un alijo de carne de cangrejo fueron robados en distintos incidentes ocurridos con pocas semanas de diferencia en Nueva Inglaterra.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.