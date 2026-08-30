Un camión de la cervecera Pabst Blue Ribbon con 50,000 latas del producto, desapareció en California, informó Fox News.

La Policía cree que el atraco podría ser parte de un esquema de una descarada organización, que logró robar más de $70,000 en licores en solo unas horas.

La empresa confirmó el robo del camión con cerca de 40,000 libras de cerveza e intentó sacar algún partido publicitario del atraco al afirmar que entendían la tentación de tener “tanta Pabst Blue Ribbon”, aunque hubiesen preferido que la adquirieran “de manera honorable”. Además, ofrecieron un plazo de 18 días y 44 minutos para que los ladrones devuelvan el camión sin hacer preguntas.

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Incluso indicaron que ofrecerán una recompensa a cualquier persona que los ayude a esclarecer el robo, aunque no revelaron cuanto pagarían.

Pabst Blue Ribbon también publicó un segundo mensaje, dejando claro que el robo no es parte de una estrategia publicitaria. Para aclarar la confusión: esta historia es real". Además, pidieron al público que cualquiera que haya visto el camión, le tome una foto o envíe un mensaje directo a sus redes sociales con la ubicación del vehículo. “La cerveza se está calentando mientras que la pista se vuelve cada vez más fría”, lee uno de los mensajes.

Este no es el primer robo de esta naturaleza reportado en la zona. La Policía de Montclair investiga dos robos de cara de los centros de distribución de la cervecera Anheuser-Busch el 17 de agosto, y no descartan que guarden relación con el robo a Pabst Blue Ribbon. Uno de los camiones robados a Anheuser Busch, con un valor de $45,000 en mercancía aproximadamente y que tenía como destino la ciudad de Tucson, Arizona, fue recogido ese día en horas de la mañana, pero nunca llegó a Tucson. Una hora después, una supuesta empresa subcontratista utilizó documentos falsos para recoger productos de Anheuser Busch y Pabst Blue Ribbon.

La Policía cree que todos los casos podrían estar relacionados pero hasta el momento no se ha identificado a nadie en conexión a los robos ni se han dado detalles de como desaparecieron los camiones cargados.

De inmediato, las publicaciones de Pabst Blue Ribbon en las redes sociales desencadenaron una andanada de reacciones y comentarios singulares.

Un usuario bromeó diciendo que el botín “habría sido de solo 20,000 libras si hubiera sido Pabst Light”, mientras que otro preguntó si la recompensa consistía en toda la cerveza que había dentro del camión. Hasta otra marca que también fue víctima de robo de mercancía, Kit Kat, se unió a la conversación. “Sé una que otra cosa sobre este tipo de situaciones”, comentó, en un aparente guiño a un incidente ocurrido el 26 de marzo en Italia, en el que robaron un camión que transportaba 12 toneladas de barras de chocolate KitKat, con forma de autos Fórmula1.