Un oficial de policía de Carolina del Sur murió y otro resultó herido en un “tiroteo” el sábado en un parque, tras responder a una llamada por una disputa doméstica, informó el jefe de la policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook.

El sospechoso, un hombre de 33 años con un largo historial delictivo, también falleció, según declaró Holbrook en una conferencia de prensa celebrada en la capital del estado.

El oficial fallecido, Christopher DeLong, de 29 años, llevaba dos años en el departamento de policía y deja atrás a su esposa y dos hijos pequeños, indicó Holbrook.

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“Tenemos el corazón destrozado esta tarde”, expresó, visiblemente conmovido por momentos.

La esposa de DeLong, en una publicación en redes sociales, elogió a su marido como el “mejor papá para nuestros bebés” y dijo que estaba “viviendo una pesadilla”.

Tras la rueda de prensa del sábado por la noche, Holbrook y otros miembros de las fuerzas del orden se unieron a una comitiva desde el hospital. El segundo oficial, David Dymock, se encontraba en condición estable, añadió el jefe policial.

“Espero que nuestros oficiales sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos mutuamente en este trágico momento”, dijo Holbrook. “Oremos por este departamento”.

El tiroteo se desencadenó después de que una mujer llamara a la policía alrededor de las 9:30 a. m. del sábado, informando que un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento estaba destruyendo propiedades en su vivienda.

DeLong llegó rápidamente al lugar y se percató de que el sospechoso se había ido del domicilio. La mujer le proporcionó a DeLong una descripción del sospechoso y de su vehículo, según el jefe policial.

Alrededor de las 10:30 a. m., DeLong se retiró de la residencia, pero tan solo unos minutos después solicitó intervención al divisar a una persona sospechosa cerca de un vehículo que coincidía con la descripción dada por la mujer, detalló Holbrook.

Dymock acudió como apoyo y, minutos más tarde, informó por radio que los oficiales “habían sido alcanzados y que el sospechoso había caído”, señaló el jefe de policía.

El sospechoso fue identificado como Adam Tyler Dowdy, un hombre con antecedentes de arrestos en al menos cuatro estados y que había enfrentado cargos como alteración del orden público, desacato al tribunal, intoxicación pública, posesión de sustancias controladas y violaciones de libertad condicional, según el jefe policial.

Holbrook, quien no aceptó preguntas durante la rueda de prensa, afirmó que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) investigará el tiroteo. Un portavoz de dicha agencia confirmó mediante un correo electrónico que la investigación continúa en curso.