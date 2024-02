DENVER. Los propietarios de una funeraria de Colorado acusados de abandonar casi 200 cadáveres, tomaron pagos de las familias que estaban destinados a cremaciones y entierros y en su lugar compraron vehículos, criptomoneda, una cena de 1,500 dólares en Las Vegas y otros artículos personales, dijeron el jueves los fiscales y un agente del FBI.

En una sala repleta de familiares de los fallecidos, el agente del FBI Andrew Cohen detalló que Jon y Carie Hallford utilizaron los pagos de las familias para comprar dos vehículos -un GMC Yukon y un Infiniti- por más de 120,000 dólares, suficiente para cubrir dos veces los gastos de cremación de todos los cadáveres encontrados en el almacén de su negocio en Penrose, Colorado, el pasado octubre.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan cuerpo de un niño sepultado en un balde de concreto en Colorado

Jon Hallford miraba al frente sentado en la mesa de la defensa con chaqueta oscura, corbata y gafas mientras Cohen testificaba. No pareció mostrar ninguna reacción.

Algunos de los cadáveres llevaban años en el edificio infestado de gusanos antes de que fueran descubiertos a raíz de los informes sobre un olor nauseabundo que impregnaba la pequeña localidad de montaña. Las familias que contrataron a Return to Nature para incinerar a sus parientes han declarado a The Associated Press que el FBI confirmó que sus restos se encontraban entre los cadáveres en descomposición.

El testimonio sobre las prácticas de gasto de los Hallford se produjo durante una vista en la que un juez determinó que los fiscales habían presentado pruebas suficientes para demostrar que Jon Hallford debía ser juzgado por cargos penales. El juez dictaminó previamente que Carie Hallford también será juzgada.

La pareja fue detenida en noviembre en Oklahoma. Ninguno de los dos se ha declarado culpable todavía. Los investigadores han estado reuniendo pruebas desde que se encontraron los cadáveres.

El abogado de Jon Hallford, Adam Steigerwald, argumentó que la acusación no había demostrado que el dinero de la cuenta comercial de la pareja se gastara para ocultar el origen de los fondos, por lo que no constituía un delito de blanqueo de capitales. También dijo que el Yukon se compró con dinero que la pareja recibió de la Administración Federal de Pequeñas Empresas.

Pero Cohen dijo que ese dinero, un ajuste de un préstamo para pequeñas empresas de la época de la pandemia concedido a los Hallford, se obtuvo fraudulentamente después de que Hallford mintiera diciendo que no se había retrasado en los pagos de la manutención de sus hijos.

PUBLICIDAD

La pareja, propietaria de la funeraria Return to Nature de Colorado Springs, está acusada cada una de 190 cargos de maltrato de un cadáver, cinco cargos de robo, cuatro cargos de blanqueo de dinero y más de 50 cargos de falsificación. Además de su funeraria, utilizaban un edificio en la cercana comunidad rural de Penrose como almacén de cadáveres, según los fiscales.

Angelika Stedman contrató la funeraria para incinerar a su hija de 24 años y aún no sabe con certeza qué ocurrió con su cuerpo. Su hija no se encuentra entre las personas cuyos restos han sido identificados hasta ahora en las instalaciones de Penrose.

“Habrían tenido todavía muchas ganancias si hubieran hecho lo que se suponía que tenían que hacer”, dijo tras escuchar el testimonio.

En una vista anterior contra Carie Hallford, los fiscales presentaron mensajes de texto en los que sugerían que ella y su marido intentaron encubrir sus dificultades financieras dejando los cadáveres en las instalaciones de Penrose. No dieron más detalles. El edificio contaba con unidades de refrigeración improvisadas que no funcionaban en el momento en que se encontraron los cadáveres, declaró Cohen.

Según los fiscales, a Jon Hallford ya le preocupaba que lo atraparan en 2020 y sugirió deshacerse de los cadáveres arrojándolos a un gran agujero, tratándolos después con lejía o prendiéndoles fuego.

“Mi único objetivo es mantenernos fuera de la cárcel”, escribió en un mensaje de texto, según la acusación.

Jon Hallford salió de la cárcel del condado de El Paso a finales de enero tras pagar una fianza de 100,000 dólares. Carie Halford permaneció en la cárcel el jueves con una fianza de 100,000 dólares.