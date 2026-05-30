El ‘youtuber’ y creador de contenido Allen Ferrell, de 26 años, fue vetado de por vida de todos los parques de Six Flags después de publicar un video en el que aparece comiendo nuggets de pollo mientras viajaba en la montaña rusa Millennium Force, en Cedar Point, Ohio.

La empresa argumentó que la medida responde a razones de seguridad relacionadas con objetos sueltos y posibles riesgos para los visitantes.

La sanción fue confirmada por un portavoz de Six Flags, quien informó que Ferrell no podrá ingresar nuevamente a ninguno de los parques operados por la compañía.

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El desafío que terminó en una prohibición permanente

El incidente ocurrió en la montaña rusa Millennium Force, ubicada en Cedar Point, en Sandusky, Ohio. Ferrell grabó un video en el que aceptó un reto de un seguidor consistente en comer diez nuggets de pollo durante el recorrido de la atracción.

Antes de abordar la montaña rusa, el creador de contenido escondió una caja de McNuggets en su ropa y, según muestra el video, bromeó con un empleado del parque afirmando que no llevaba nuggets en su ropa interior.

Una vez iniciado el ascenso de la atracción, Ferrell sacó la caja y comenzó a comer. Durante el recorrido, que alcanza velocidades cercanas a los 150 kilómetros por hora y una altura aproximada de 94 metros, el ‘youtuber’ intentó completar el desafío mientras era afectado por las fuerzas generadas por la montaña rusa.

¿Qué dijo Six Flags?

En un comunicado oficial, la administración de Cedar Point señaló que la seguridad es una prioridad para la compañía y recordó que las normas de las atracciones prohíben el ingreso de objetos sueltos, incluidos alimentos, debido a los riesgos que pueden representar para los pasajeros.

Según el parque, la presencia de alimentos durante el recorrido podría generar situaciones peligrosas, entre ellas riesgos de asfixia o la posibilidad de que los objetos caigan sobre otros visitantes.

Ferrell, quien acumula más de 3.9 millones de seguidores en TikTok y 1.8 millones en YouTube, no logró completar el reto. Al finalizar el recorrido informó que había consumido siete de los diez nuggets.

Posteriormente, el ‘influencer’ manifestó su sorpresa por la decisión de la empresa y aseguró que consideraba la acción como una broma inofensiva.