Un pasajero fue inmovilizado con cinta adhesiva en el asiento del avión en el que viajaba, luego que alegadamente se tornara agresivo e incluso agrediera a otro pasajero en un vuelo comercial que viajaba de Dallas a Newark, según reportó TMZ.

El incidente provocó que el vuelo de American Airlines, que había partido del aeropuerto de Fort Worth con destino a Liberty Newark, fuese desviado al Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

Alegadamente el pasajero, que al parecer estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, se tornó completamente agresivo y comenzó a proferirle insultos al hombre que viajaba en el asiento de al lado.

PUBLICIDAD

Según relataron testigos a TMZ, un auxiliar de vuelo afroamericano intervino para intentar calmar la situación, pero el hombre le profirió insultos racistas y homófobos. El hombre se tornó aún más violento y agredió al pasajero de al lado con su computadora portatil.

Una pasajera también intentó intervenir, pero el hombre alegadamente le propinó un empujón, tras lo que otros tres pasajeros salieron en su defensa. De acuerdo con los testigos, el personal a bordo les suministró cinta adhesiva a los hombres y amarras de plástico, las que estos utilizaron para inmovilizarlo.

La nave aterrizó en el aeropuerto Thurgood Marshall unos 15 minutos después, donde agentes de la Policía abordaron la misma y pusieron bajo custodia al individuo, según confirmó la Administración Federal de Aviación. Mientras, el FBI confirmó que un hombre fue acusado en la ciudad e Maryland en relación con el incidente y se evalúa si se radicar

Un portavoz del FBI consultado confirmó que la Policía de Transporte de Maryland arrestó y procesó al sujeto bajo cargos estatales. Asimismo, indicó que el FBI se encuentra recopilando pruebas y consultando con la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland para determinar si se presentarán cargos federales.

Imágenes y videos del incidente capturadas por los pasajeros circularon en las redes sociales y se han torando virales.