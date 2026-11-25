Un vuelo de American Airlines que viajaba de San Diego a Chicago tuvo que desviarse de emergencia a Phoenix, Arizona, luego de que un pasajero presuntamente protagonizara un incidente a bordo e intentara manipular una de las puertas del avión, reportó ABC7 Eyewitness News.

El vuelo 1494 se dirigía al Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, cuando surgió la alegada situación que obligó a la tripulación a cambiar el rumbo y aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en Phoenix, alrededor de la 1:00 a.m. de este miércoles.

El pasajero, según el Departamento de Policía de Phoenix, abandonó su asiento y se trasladó hacia la parte delantera de la aeronave. Allí, desobedeció repetidamente las instrucciones de la tripulación para que regresara a su lugar e intentó manipular una puerta del avión.

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Ante la situación, la tripulación y varios pasajeros intervinieron y lograron someter al hombre hasta que la aeronave aterrizó sin contratiempos.

Un video del incidente muestra al pasajero forcejeando con los asistentes de vuelo.

La Policía indicó que ningún pasajero ni integrante de la tripulación resultó herido. El hombre sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

La Administración Federal de Aviación indicó que investigará el incidente. El FBI también fue notificado sobre los hechos.