Cinco personas que viajaban en un vuelo de JetBlue que salió de Ponce rumbo a Fort Lauderdale, Florida, reportaron lesiones luego de que la aeronave atravesara fuertes turbulencias esta mañana, según reportaron CNN y NBC 6 South Florida.

El vuelo 1717 aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood alrededor de las 6:58 a.m., donde bomberos del condado de Broward evaluaron a los pasajeros y miembros de la tripulación que informaron haber sufrido lesiones.

Los afectados rechazaron ser trasladados a hospitales de la zona. Tampoco se reportaron daños estructurales en el avión.

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CNN informó que el vuelo probablemente atravesó una zona de tormentas eléctricas sobre las islas Turcas y Caicos y el sur de las Bahamas. El meteorólogo de la cadena, Brandon Miller, explicó que otras aeronaves en el área habían reportado turbulencias entre leves y moderadas.

En declaraciones citadas por CNN y NBC6, JetBlue indicó que la aeronave aterrizó sin contratiempos.

“El vuelo 1717 de JetBlue, que viajaba de Ponce, Puerto Rico (PSE), a Fort Lauderdale (FLL), experimentó turbulencias durante el trayecto. La aeronave aterrizó de manera segura y personal médico evaluó a los pasajeros y miembros de la tripulación para determinar si tenían lesiones. Nadie fue trasladado a un hospital. La seguridad de nuestros pasajeros y miembros de la tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicó la aerolínea.