Una de las reporteras que trabaja en el pequeño periódico de Kansas que fue allanado por las autoridades a principios de mes presentó el miércoles una demanda federal contra el jefe de policía.

Deb Gruver cree que el jefe de policía de Marion, Gideon Cody, violó sus derechos constitucionales cuando le arrebató bruscamente su teléfono móvil personal de las manos durante un registro en el que los agentes también incautaron las computadoras de la oficina del Marion County Record, según la demanda. Ese registro del 11 de agosto y otros dos llevados a cabo en los domicilios del editor del periódico y de un miembro del Consejo Municipal han colocado a la ciudad en el centro de un debate sobre la protección de la prensa en la Primera Enmienda.

PUBLICIDAD

Cody no respondió inmediatamente a un correo electrónico o mensajes de texto de The Associated Press el miércoles, en busca de comentarios. Desde que se produjeron las redadas, apenas ha hecho declaraciones públicas, aparte de publicar una defensa de las mismas en la página de Facebook del departamento de policía. En los documentos judiciales que presentó para obtener las órdenes de registro, argumentó que tenía motivos fundados para creer que el periódico y la concejal Ruth Herbel, cuyo domicilio también fue allanado, habían infringido las leyes estatales contra la usurpación de identidad o los delitos informáticos.

Pero el editor del periódico, Eric Meyer, dijo que cree que las acusaciones de robo de identidad proporcionaron una excusa conveniente para la búsqueda, y que el jefe de policía estaba realmente molesto por la investigación de Gruver sobre sus antecedentes en el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, antes de ser contratado en Marion a principios de este año. Meyer ha dicho que planea presentar su propia demanda.

The Record es conocido por su agresiva cobertura de la política local y de su comunidad, de 1,900 habitantes y situada a unos 161 kilómetros al suroeste de Kansas City (Misuri).

Gruver - una veterana reportera con más de tres décadas de experiencia - dijo en un comunicado que al presentar su demanda “estoy defendiendo a los periodistas de todo el país.” Ha trabajado anteriormente en otros periódicos de Kansas, Wyoming e Indiana y ha ganado premios por sus reportajes.

“Es nuestro derecho constitucional hacer este trabajo sin miedo al acoso o a las represalias, y siempre merece la pena luchar por nuestros derechos constitucionales”, declaró Gruver, que se tatuó las palabras “Freedom of the press (Libertad de prensa)” en el antebrazo derecho el mismo día que presentó la demanda.

PUBLICIDAD

El administrador municipal dirigió las preguntas sobre la demanda a su abogado, Brian Bina, y a la concejal externa, Jennifer Hill. Ninguno de los dos abogados devolvió inmediatamente los mensajes telefónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

La investigación del departamento de policía sobre el periódico comenzó después de que la propietaria de un restaurante local acusara a los periodistas de utilizar indebidamente información personal para acceder a datos sobre el estado de su permiso de conducir suspendido y su historial, que incluía una detención por conducir bajo los efectos del alcohol. Un portavoz de la agencia que mantiene esos registros ha dicho que la búsqueda del reportero en un sitio web público era probablemente legal.

La demanda dice que la orden judicial decía expresamente que la búsqueda debía centrarse sólo en el equipo que se utilizó para acceder a esos registros, lo que fue hecho por otro reportero en el periódico. Pero después de que Cody le entregara a Gruver una copia de la orden y ella le dijera que necesitaba llamar al editor, él cogió rápidamente su teléfono personal y se lo llevó.

“Al incautarse del teléfono móvil personal de la señora Gruver, a pesar de que la incautación excedía el alcance de la orden de registro irrazonable e ilegal, el jefe Cody actuó de forma irrazonable e innecesariamente violenta, causando lesiones a los derechos de la demandante Gruver y a su persona”, dice la demanda.

Uno de los agentes llegó incluso a leer a Gruver, a otro reportero y a un administrador de la oficina sus derechos Miranda, a pesar de que nunca fueron detenidos, antes de obligarles a salir al exterior en medio del calor para presenciar el registro, que duró tres horas.

PUBLICIDAD

Tras el registro de la oficina del periódico, los agentes registraron el domicilio que Meyer compartía con su madre, de 98 años. El vídeo de la redada muestra la angustia de su madre mientras los agentes registraban sus pertenencias. Meyer cree que ese estrés contribuyó a la muerte de su madre, Joan Meyer, un día después.

Expertos jurídicos creen que la redada en el periódico violó una ley federal de privacidad o una ley estatal que protege a los periodistas de tener que identificar fuentes o entregar material no publicado a las fuerzas del orden.

Las autoridades devolvieron los ordenadores y teléfonos móviles que se llevaron durante las redadas después de que el fiscal decidiera que no había pruebas suficientes para justificar su incautación. Un juez ordenó el martes a los investigadores que destruyeran también las copias electrónicas que hicieron de los archivos del periódico.

La Oficina de Investigación de Kansas está investigando las acciones del periódico, pero no ha facilitado información actualizada sobre su investigación.