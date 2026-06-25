La Hispanic Federation (HF) urgió este jueves al Gobierno de Donald Trump a restaurar el amparo migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos ante la crisis humanitaria provocada por los terremotos de ayer en el país caribeño.

La HF, una de las principales organizaciones latinas de EE.UU., instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a volver a designar el TPS para Venezuela ante el riesgo de que muchos sean deportados a un país en medio de una crisis humanitaria exacerbada por el reciente desastre natural.

“Exigir su retorno a un país durante una catástrofe humanitaria sería contrario al espíritu e intención de la ley, a nuestros valores como nación, y pondría miles de vidas en riesgo. Venezuela sigue cumpliendo los estándares requeridos para la designación del TPS, y la Administración debe actuar”, indicó.

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El TPS protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural, pero el Gobierno de Trump lo ha eliminado para muchos países como parte de su dura política migratoria.

De los 600,000 venezolanos amparados por el TPS, 250,000 perdieron el amparo en noviembre pasado y a los otros 350,000 se les vence la protección en octubre próximo.

La HF reivindicó que la situación en Venezuela antes de los terremotos ya era “suficiente” para cualificar para el TPS tras “años de inestabilidad política, colapso económico y opresión promovida por el estado”, y ahora “se suma una tragedia a la crisis humanitaria y necesita acción inmediata”.

“El TPS existe precisamente para momentos como este”, afirmó el grupo, que señaló que el Gobierno de EE.UU. tiene la “autoridad legal y la obligación humanitaria de proteger a los extranjeros de un retorno forzado a países experimentando circunstancias extraordinarias”.

La HF dijo estar lista para trabajar con el DHS e hizo un llamado a su secretario, Markwayne Mullin, a actuar rápidamente y “asegurar el resultado correcto para las familias venezolanas en estos momentos devastadores”.