TUCSON, Arizona. Investigadores en Arizona quieren que los residentes cercanos a la casa de Nancy Guthrie compartan las imágenes de las cámaras de vigilancia de autos o personas sospechosas que hayan visto durante el mes anterior a su desaparición.

La alerta se extendió en un radio de 3.2 kilómetros (2 millas) en vecindarios cercanos a donde la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, desapareció hace 12 días, informó el jueves el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Se solicitó el video de “cualquier cosa que los vecinos consideren fuera de lo común o importante para nuestra investigación” desde principios de enero.

Oficiales federales y locales han estado recorriendo puerta por puerta en los vecindarios de Tucson alrededor de la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, mientras también buscan pistas en la casa cercana de su otra hija, que había visitado pocas horas antes de desaparecer.

Los investigadores han recuperado y están analizando varias pruebas, incluyendo un par de guantes, según informó el departamento del sheriff.

El jueves, las autoridades instalaron brevemente una carpa frente a la entrada de la casa de Nancy Guthrie, donde se descubrió sangre en los primeros días de la investigación y donde la cámara de un timbre capturó imágenes de una persona enmascarada la noche de su desaparición.

Las autoridades afirman que Guthrie fue secuestrada contra su voluntad. Está desaparecida desde el 1 de febrero y, según las autoridades, toma varios medicamentos y existe la preocupación de que pueda morir sin ellos.

Mientras gran parte del país sigue absorta en la misteriosa desaparición, Savannah Guthrie compartió el jueves en Instagram un video casero de su madre con sus dos hijos compartiendo flores rosas, escribiendo: “Nunca nos rendiremos con ella. Gracias por sus oraciones y esperanza”.

El miércoles, agentes del FBI, con botellas de agua para combatir el calor del desierto, caminaron entre las rocas y la vegetación de la casa de Nancy Guthrie. También se desplegaron por un vecindario cercano, tocando puertas y buscando entre cactus, arbustos y rocas. “Solo hacían preguntas generales para ver si había alguna información que pudiéramos aportar sobre el caso de Nancy Guthrie. Querían inspeccionar la propiedad y, después, revisar las cámaras y demás”, declaró Ann Adams, vecina de Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy Guthrie, a The Associated Press el miércoles.

“Preguntaron específicamente por el 31 de enero y la mañana del primero de febrero, y luego querían saber si habíamos visto algo sospechoso en las cámaras desde entonces”, añadió Adams.

Cientos de detectives y agentes están asignados a la investigación, que se está expandiendo en la zona, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Dos investigadores salieron de la casa de Annie Guthrie el miércoles con una bolsa de papel y una bolsa de basura blanca. Uno de ellos, aún con guantes azules de protección, también tomó un fajo de correo del buzón de la calle.

Adams, la vecina, dijo que estaba paseando a su perro a principios de esta semana cuando “empezó a haber mucha gente y entonces oí que estaban buscando. Miré calle abajo y los vi moviéndose lentamente hacia aquí”.

Savannah Guthrie y sus dos hermanos han indicado estar dispuestos a pagar un rescate. Sin embargo, se desconoce si las notas de rescate que exigían dinero con plazos ya vencidos eran auténticas.