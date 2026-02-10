La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, pidió la ayuda del público “en una hora de desesperación” en la búsqueda de su madre desaparecida, después de que los últimos intentos de la familia por comunicarse con los secuestradores no lograran obtener ninguna prueba de que ella estuviera viva ni contacto con los culpables.

Guthrie y su familia han publicado varios videos en Instagram en los últimos días en los que suplican por el regreso de Nancy Guthrie, de 84 años, y ofrecen pagar un rescate para asegurar su retorno. Su mensaje más reciente, el lunes por la noche, tuvo un tono diferente, hablando de entrar “en otra semana de esta pesadilla” y enfocándose más en ayudar a los investigadores a reunir pistas sobre la desaparición que en publicaciones anteriores.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) informó el lunes que no tiene conocimiento de comunicaciones en curso entre la familia Guthrie y los supuestos secuestradores, más de una semana después de la desaparición de Nancy Guthrie. Además, el FBI no ha identificado sospechosos o personas de interés relacionadas con la desaparición, según declaró Connor Hagan, portavoz del FBI.

La agencia mantiene un puesto de comando operativo las 24 horas, equipado con equipos de investigación y expertos en manejo de crisis, mientras solicita la colaboración del público.

La familia sigue creyendo que Nancy Guthrie está allá afuera y puede escuchar las oraciones de todos, dijo Savannah Guthrie en el video publicado el lunes.

“Fue llevada y no sabemos dónde, y necesitamos su ayuda”, expresó Guthrie en el video en Instagram, instando a las personas de todo el país a estar atentos “sin importar dónde estén, incluso si están lejos de Tucson; si ven algo, si escuchan algo”.

La misteriosa desaparición y la búsqueda han cautivado al país, desde el presidente Donald Trump, quien habló con Savannah Guthrie la semana pasada, hasta los investigadores en línea que han inundado las redes sociales con pistas, teorías y rumores.

El FBI está pidiendo la ayuda del público a través de vallas digitales en varias ciudades importantes de Texas, California, Arizona y Nuevo México, y ha ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por información.

Varios medios de comunicación recibieron presuntas cartas de rescate durante la última semana. Al menos una carta incluía demandas de dinero y establecía plazos para recibirlo. La primera llegó el jueves pasado y una segunda el lunes por la noche.

Las autoridades se negaron a confirmar que las cartas fueran creíbles, pero aseguraron que todas las pistas se están investigando seriamente. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó el lunes que las líneas de información de las autoridades han recibido miles de llamadas.

Las autoridades expresan creciente preocupación por la salud de Nancy Guthrie, ya que necesita medicación diaria. Se sabe que tiene un marcapasos y ha sufrido de presión arterial alta y problemas cardíacos, según el audio del despachador del sheriff disponible en broadcastify.com.

En un video el sábado, Savannah Guthrie dijo que la familia estaba dispuesta a pagar por el regreso de su madre. “Esta es la única manera de tener paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos”.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue llevada contra su voluntad de su hogar, justo afuera de Tucson. Fue vista por última vez allí el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente tras no asistir a la iglesia. Pruebas de ADN mostraron que la sangre en el porche de Nancy Guthrie coincidía con ella, y su cámara de timbre fue desconectada en las primeras horas del domingo, según dijo el sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos.

El lunes, afuera de la casa, los vecinos paseaban durante sus rutinas matutinas, mientras un oficial del sheriff permanecía en la entrada.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que el trabajo de las autoridades en las casas de los Guthrie continuará el martes “como parte del proceso investigativo en curso, incluyendo la expansión de la búsqueda y el seguimiento de nuevas pistas”.

Los detectives y agentes realizaron trabajo de seguimiento en el vecindario y otras ubicaciones durante el fin de semana como parte de la investigación, indicó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima el domingo.

El sábado, los investigadores estuvieron dentro de la casa de Annie Guthrie, hija de Nancy, ubicada a unas 4 millas (6 kilómetros) de la casa de Nancy. El domingo, se vio a un investigador utilizando un poste para revisar un tanque subterráneo detrás de la casa de Nancy Guthrie.