ANCHORAGE, Alaska. Un piloto rescatado con dos jóvenes miembros de su familia después de que sobrevivieran una noche en el ala de un avión parcialmente sumergido en un lago de Alaska, es un estudiante de aviación que no estaba autorizado a volar con pasajeros, según un funcionario estadounidense y los registros federales de aviación.

La Administración Federal de Aviación inició el miércoles una acción disciplinaria contra el piloto, John Morris Jr, dijo a The Associated Press Mark Ward, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Morris no ha cooperado hasta ahora con los investigadores federales sobre lo ocurrido en el vuelo, dijo Ward. No ha devuelto sus llamadas ni ha informado del accidente en el plazo requerido de 24 horas.

“La FAA me dijo que es un estudiante de aviación, que no había presentado ninguna solicitud para obtener una licencia de piloto, y parece que tiene antecedentes de violar” la norma de no llevar pasajeros, dijo Ward. “En este momento, no sabemos si aterrizó a propósito o por un procedimiento de emergencia, y no está hablando con nosotros”, añadió.

Morris no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

El domingo se informó de la desaparición del avión cerca del lago Tustumena, en la península Kenai de Alaska, a unos 129 kilómetros (80 millas) al suroeste de Anchorage. Uno de los cerca de doce pilotos voluntarios que salieron en busca del avión el lunes por la mañana lo avistó con los tres supervivientes en el ala.

La Guardia Nacional del Ejército de Alaska lanzó un helicóptero desde Anchorage para rescatarlos y trasladarlos a un hospital cercano, donde, según las autoridades, presentaban lesiones que no ponían en peligro su vida.