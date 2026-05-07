El controversial influencer Braden Peters, conocido como Clavicular enfrenta un cargo por presuntamente disparar un arma de fuego de manera ilegal en un área pública, tras un incidente ocurrido en los Everglades de Florida que quedó captado en video y generó controversia en redes sociales.

Según las autoridades, Peters habría participado en un episodio registrado cerca de una rampa y muelle para embarcaciones en el Área de Manejo de Vida Silvestre Francis S. Taylor Everglades, donde presuntamente, junto a otras personas, habrían disparando en varias ocasiones contra un caimán.

Por el caso también fueron acusados Andrew Morales, conocido en internet como “Cuban Tarzan”, y Yabdiel Aníbal Cotto Torres.

PUBLICIDAD

Relacionadas Polémico influencer Clavicular reaparece ensangrentado después de una sobredosis

Las autoridades estatales indicaron que la investigación surgió luego de que el video comenzara a circular ampliamente en redes sociales.

La defensa de Peters, por su parte, alegó en declaraciones escritas a Telemundo 51 que el influencer actuó siguiendo instrucciones de un guía certificado del aerodeslizador y aseguró que ni animales ni personas resultaron heridas durante el incidente.

Una audiencia del caso fue pautada para el 20 de mayo.

Peters ganó notoriedad en redes sociales por su contenido relacionado al llamado “looksmaxxing”, una tendencia enfocada en transformar la apariencia física mediante métodos extremos. El influencer acumula más de un millón de seguidores entre plataformas como TikTok, Kick e Instagram, donde suele protagonizar transmisiones y videos controversiales.