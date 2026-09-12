La policía de Mississippi declaró el sábado que continúa investigando la muerte de Tasia Fortune, una mujer negra hallada colgada de un árbol el mes pasado, un día después de que un hombre fuera arrestado en relación con el asesinato.

Sus seres queridos también describieron a Fortune como una madre, atleta y mujer de fe a quien esperaban que no se la recordara únicamente por su trágica muerte.

Se esperan arrestos adicionales en el caso, según indicó el viernes la jefa de policía de Jackson, RaShall Brackney. La policía buscó y arrestó a Jarques Ratliff, de 51 años y de raza negra, al interceptarlo mientras caminaba por la calle, informaron las autoridades. Ratliff deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Jackson a más tardar el lunes por la mañana, señaló André de Gruy, defensor público del estado de Mississippi.

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Brackney indicó que Ratliff tenía una “relación previa” con Fortune, aunque no dio más detalles sobre el vínculo entre ambos. Calificó el arresto de Ratliff bajo el cargo de asesinato como un “avance importante” en la investigación.

“Pero no es la conclusión. Este caso sigue activo y habrá más arrestos a medida que nuestros investigadores continúen siguiendo la evidencia hacia donde sea que conduzca”, declaró Brackney el viernes. “Entendemos que este caso ha llamado la atención de los medios a nivel mundial y en toda esta comunidad”.

La policía ofreció poca información nueva el sábado

La oficina del médico forense del estado determinó el jueves por la tarde que la muerte fue un homicidio, según Brackney, lo que permitió a la policía ejecutar las órdenes de arresto que ya tenía preparadas.

La policía no respondió el sábado a las llamadas ni a los mensajes de The Associated Press en busca de actualizaciones sobre la investigación, limitándose a confirmar que el proceso seguía en curso.

Ratliff fue imputado por asesinato, según constaba el sábado en los registros de la cárcel del condado de Hinds. El informe del centro penitenciario indicaba que Ratliff era residente de Jackson y contenía muy pocos datos adicionales.

No se pudo determinar de inmediato si contaba con un abogado y se dejó un mensaje en la oficina del defensor público. De estar representado por un defensor público, se trataría del asignado al condado de Hinds, explicó de Gruy.

La madre de Fortune dice estar agradecida con la policía

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Christy Spivey, madre de Fortune, expresó el viernes tras recibir la noticia del arresto por parte de la policía: “Simplemente empecé a llorar y les dije ‘gracias, gracias, gracias’”.

Spivey señaló que la policía no compartió un móvil ni aclaró si las pruebas de ADN facilitaron la detención. Afirmó no conocer al hombre arrestado, pero mencionó que estaba consultando con los amigos de su hija para saber si ellos lo conocían. Describió a la familia como sumida en la “incredulidad” y en “shock”.

“Aún no tenemos muchas respuestas”, afirmó Spivey.

La policía halló el cuerpo de Fortune colgado en el patio trasero de una vivienda abandonada en Jackson el 3 de agosto. Spivey manifestó su certeza de que su hija, de 29 años, no se habría quitado la vida.

“Absolutamente no. Incluso si hubiera podido trepar a ese árbol, no, no, ella nunca, nunca, nunca lo habría hecho”, aseguró Spivey.

Fortune era madre, atleta y una persona profundamente religiosa

Un obituario publicado en agosto en el sitio web de la funeraria Tucker Funeral Home en Central City, Kentucky, señalaba que la trayectoria de Fortune “no siempre fue fácil y estuvo marcada por altos y bajos”. También destacaba que se adelantó un año en la escuela secundaria, fue una destacada corredora de campo traviesa y tenía una profunda fe en Dios. Los servicios funerarios se celebraron el mes pasado en Kentucky.

“Deja un poderoso legado de resiliencia, profundamente arraigado en su fe inquebrantable. Incluso en sus momentos más oscuros, nunca dejó de creer en su Salvador”, indicaba el texto.

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Fortune era además madre de cuatro hijos, aunque raras veces veía a dos de ellos, según Spivey. La última vez que Spivey vio a su hija fue a finales de julio con motivo de una reunión familiar en Kentucky que terminó cancelándose; aun así, su hija viajó para visitarla.

“Cuando estuvo allí, sentí una fuerte conexión, como una fuerza espiritual hacia ella. La necesitaba. Supongo que Dios sabía que esa sería la última vez”, expresó Spivey.

Spivey relató que ella y el padre de Fortune enfrentaron racismo y episodios de violencia por ser una pareja interracial en el condado de Crittenden, Kentucky, antes del nacimiento de Fortune.

Durante su infancia, Fortune fue separada de sus padres e ingresó en el sistema de acogida temporal. En su etapa de secundaria, pasó por diversos hogares de grupo hasta que finalmente se marchó a Mississippi. El obituario detallaba que había residido en Jackson durante los últimos 10 años.

Spivey no estaba segura de dónde vivía Fortune al momento de su fallecimiento, pero comentó que su hija había atravesado situaciones de falta de vivienda en los últimos años. Fortune tenía dos hermanas con las que mantenía una relación muy cercana. Spivey agregó que el padre de uno de los hijos de Fortune ejercía maltrato verbal y físico contra ella.

Antes de su muerte, Fortune planeaba poner en marcha un negocio de limpieza y trabajaba para reorganizar su vida.

“Digamos su nombre. Mantengámoslo presente”, pidió Spivey. “Porque no voy a parar hasta obtener respuestas”.