Un chico de 15 años sobrevivió durante unos dos días en una barca volcado en las gélidas aguas del mar de Bering, en Alaska, tras perder primero a su hermano mayor y luego a su primo, que fueron arrastrados por el océano cuando la embarcación volcó mientras pescaban.

El adolescente, identificado por un familiar como Derek Parker Aghnaanga, fue finalmente rescatado el lunes por un barco pesquero cerca de la isla de San Lorenzo, una remota isla de Alaska más cercana a Rusia que a Estados Unidos. También se recuperaron los cadáveres de su primo y su hermano.

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El primo también se había agarrado a la embarcación volcada durante un rato, pero no sobrevivió hasta que llegaron los equipos de rescate, según contó el adolescente a uno de los rescatadores.

El capitán del barco pesquero que acudió en su ayuda contó que Aghnaanga se aferró a la lancha en plena oscuridad y con una temperatura del agua de unos 50 grados (10 grados Celsius).

“Es un chico muy valiente”, declaró Adam White, capitán del “The Northwest Explorer”, a KTUU-TV en Anchorage.

“Con los dientes castañeando, mencionó que su hermano seguía debajo de la barca”, dijo White. “Y luego dijo que, la noche anterior, antes de que nos rescataran, su primo se había escapado”.

Los aviones y helicópteros de la Guardia Costera comenzaron a buscar la embarcación el lunes por la mañana, después de que los familiares denunciaran la desaparición de las tres personas la noche anterior.

El grupo partió el viernes del pueblo de Savoonga, en la isla de San Lorenzo, y tenía previsto regresar el domingo por la mañana, según informó la Guardia Costera.

La pesca del fletán forma parte de la cultura y es fundamental para la supervivencia del pueblo, donde viven unos 800 habitantes y es difícil encontrar trabajo, según explicó Collen Walker, tía de los dos hermanos. Los vecinos suelen compartir sus capturas con familiares y vecinos, añadió.

“Así es como lo hacemos en nuestra comunidad. Nos cuidamos unos a otros”, afirmó el viernes. “Seguimos llevando un estilo de vida tradicional, aunque el mundo esté cambiando”.

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Aghnaanga, el adolescente rescatado, solía ir a pescar con su hermano Sidney Kulowiyi, de 35 años, y lo consideraba una figura paterna desde que su propio padre falleció cuando eran pequeños, según explicó Walker.

Describió a Kulowiyi, capitán de un barco pesquero comercial, como una persona humilde y cariñosa que “se ocupaba de mantener a la gente del pueblo”. No quiso revelar el nombre de su primo fallecido, limitándose a decir que también era de Savoonga.

Le dijeron que su barquito se había volcado el sábado por la noche en alta mar.

La Guardia Costera informó de que una de sus tripulaciones aéreas avistó al niño el lunes por la mañana y lanzó una balsa y suministros antes de ponerse en contacto con el “The Northwest Explorer”.

La madre de Aghnaanga estaba escuchando una retransmisión por radio del rescate el lunes, mientras que otros miembros de la familia se agolpaban alrededor de un altavoz, explicó Walker.

“Todos lloramos y saltamos de alegría cuando el capitán anunció por la radio: ‘Hemos encontrado a un niño, está vivo, está vivo’” dijo. “Entonces preguntamos: ‘¿Dónde están los demás?’”.

El vídeo del rescate muestra a Aghnaanga, con una chaqueta de color amarillo brillante, arrodillado sobre la barca volcada. La tripulación de la embarcación le lanza una cuerda y tira de ella para acercar la barca hasta que pueden subirlo a una cesta de rescate.

Según la Guardia Costera, presentaba síntomas de hipotermia cuando subió al barco.

La tripulación del barco pesquero lo cubrió con mantas y bolsas de agua caliente, según explicó su capitán.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.