Juneau, Alaska. Un avión chárter que transportaba a ocho personas se estrelló el jueves en una remota base de radar en el oeste de Alaska, y todos los ocupantes fallecieron, según el ejército de Estados Unidos.

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, a unos 725 kilómetros (450 millas) al oeste de Anchorage, Alaska.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y para las comunidades a las que servimos”, manifestó el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Robert Davis, comandante del Comando de Alaska, de la Región de Alaska del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y de la Undécima Fuerza Aérea, en un comunicado.

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La base de radar está administrada por el Centro Regional de Apoyo de las Fuerzas Aéreas del Pacífico. Forma parte de una red de sitios de radar remotos que rastrean aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras, explicó el Comando de Alaska en su nota.

El comunicado no ofreció detalles sobre la labor específica de las víctimas. Se refirió al avión siniestrado como una “aeronave contratada a un proveedor civil”.

15 Fotos El choque entre un avión comercial y un helicóptero militar en Washington D.C. es el más grave desde 2009.

Davis describió a los ocupantes como “profesionales dedicados que cumplían una misión vital en un entorno exigente. Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar un apoyo inquebrantable a sus familias, amigos y compañeros de equipo durante este momento devastador. Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida e incansable de nuestros profesionales de búsqueda y recuperación”.

Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, apuntó el jueves por la noche que a bordo viajaban dos pilotos y seis pasajeros.

El avión, un Cessna 441, había despegado del Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage y se dirigía a Cape Newenham, afirmó la Administración Federal de Aviación en un comunicado. El accidente ocurrió alrededor de las 12:15 de la tarde del jueves al oeste de Cape Newenham.