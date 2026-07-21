Una mujer fue atacada por un oso pardo mientras hacía senderismo en Alaska, según reporto ABC News.

El incidente ocurrió durante el fin de semana en una vereda de senderismo de Bear Balley, al sur de Anchorage junto a otra persona y tres perros. Eran cerca de las 5:30 de la tarde del sábado, cuando el oso salió de entre la maleza y se topó con ellos, según el Departamento de Caza y Pesca de Alaska.

“Los fuertes vientos y las inclemencias del tiempo en el momento del encuentro pudieron haber aumentado la probabilidad de que el oso se viera sorprendido por los excursionistas y sus perros, incluso si estos hacían ruido”, sostuvo la agencia en un comunicado. Se informó que la mujer resultó con heridas leves, tras lo que fue rescatada y trasladada a un hospital local, donde se recupera.

PUBLICIDAD

El oso escapó tras el ataque. La Policía usó un dron para rastrear al oso mientras realizaban el rescate. El ataque ocurrió una semana después de que otra mujer fuese víctima de un oso en el balcón de su casa en Alaska, cuando se disponía a salir de la residencia con sus perros.

En esa ocasión, la víctima intentó utilizar una escopeta para ahuyentar al oso y sus dos crías, pero fue atacada antes de poder hacerlo, tras lo que fue hospitalizada.