Una nueva técnica conocida como genealogía, que permite a los científicos rastrear los familiares de una persona no identificada a través de su ADN, fue clave para que las autoridades pudieran esclarecer el asesinato de una mujer, ocurrido hace más de 43 años en California, según informó Fox26.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo anunció que logró esclarecer el crimen de Dorothy “Toby” Tate, ocurrido en 1983, una mujer de 41 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una camioneta en una carretera rural, el 15 de noviembre de 1983. El cuerpo de la mujer presentaba varios impactos de bala.

La falta de sospechosos o testigos del crimen, llevó a que la investigación del asesinato de Tate no prosperara, quedando prácticamente en el olvido.

Sin embargo, y tras los avances en el campo de ADN, el detective Clint Cole reabrió el caso y a través de análisis avanzados de genealogía, la Policía logró rastrear a los posibles familiares de los sospechosos, identificando a Steven Richard Hardy como uno de los asesinos.

El detective Clint Cole explicó que durante la investigación se logró recuperar evidencia suficiente como para procesar a Steven Richard Hardy y a Charley Sneed por el crimen de Tate, si estos estuviesen vivos. ( Facebook )

Huellas dactilares de una lata de refresco recuperada en la escena del crimen vincularon a un segundo hombre, identificado como Charley Sneed con el crimen. Ambos sospechosos, oriundos del estado de Texas, fallecieron. Sin embargo, las autoridades lograron establecer que ambos estuvieron vinculados con el crimen de Tate, que se cree ocurrió durante un robo ya que sus pertenencias terminaron en una casa de empeño.

“Este caso demuestra el poder de la ciencia forense moderna y el compromiso del detective Cole, quien nunca dejó de trabajar para hacer justicia a las víctimas y sus familias”, declaró el sheriff de San Luis Obispo, Ian Parkinson.

Según la Fiscalía de Distrito, existe evidencia suficiente como para presentar acusaciones contra los dos sospechosos, si estos estuviesen vivos. El caso se logró resolver gracias a la genealogista Cece Moorge, de Parabon Nanolabs y Othram Labs, dos empresas que se dedican al estudio genealógico del ADN.

La genealogía se utiliza para identificar a los ancestros de personas a través de sus muestras de ADN, pero en el caso de muestras de ADN de personas vinculadas a actos criminales que no han sido identificadas, puede utilizarse para rastrear familiares de estos y así poder determinar las identidades de los criminales.