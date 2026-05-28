La Policía en Hawái buscaba el jueves a un hombre de 36 años al que describió como “armado y extremadamente peligroso” y que presuntamente cometió tres asesinatos ocurridos en un lapso de dos días a principios de esta semana.

El jefe de la Policía de Hawái, Reed Mahuna, señaló que las autoridades desplegaron una importante cantidad de “recursos y personal” para intentar localizar a Jacob Baker, de Pahoa, Hawái.

Tres hombres, entre ellos, dos de 69 años y uno de 79, fueron hallados muertos el lunes y el martes en la zona de Puna, en la isla de Hawái, también conocida como la Isla Grande, que es la de mayor tamaño de la cadena hawaiana, con más de 10,360 kilómetros cuadrados (4,000 millas cuadradas) de superficie.

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“Se trata de una trágica serie de acontecimientos y nuestros pensamientos están con quienes están de duelo en este momento”, dijo Mahuna el miércoles en una conferencia de prensa “El Departamento de Policía de Hawái entiende el miedo y las preocupaciones que incidentes como este traen a nuestra comunidad”.

El jefe policial se negó a dar detalles sobre la búsqueda, pero afirmó que detener a Baker era la “prioridad número uno” de su departamento.

En esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Policía de Hawai el miércoles 27 de mayo de 2026, aparece Jacob Baker. (Departamento de Policía de Hawai vía AP) ( The Associated Press )

Las autoridades indicaron que no habían identificado un motivo, pero estaban seguras de que Baker estuvo implicado en los tres homicidios. Mahuna no divulgó información sobre cómo la Policía identificó a Baker como sospechoso ni qué pruebas podrían vincularlo con los asesinatos.

El titular de la Policía explicó que el lunes, alrededor de las 8:00 de la noche, la Policía encontró a un hombre de 69 años parcialmente sumergido en una poza de cemento en una vivienda. Al principio, la Policía no sabía si se había cometido un delito, pero los resultados preliminares de la autopsia mostraron que la muerte fue un homicidio, precisó el jefe.

Mahuna informó que el martes, poco después de las 12:30 de la tarde, se encontró muerto a un hombre de 79 años con aparentes lesiones por golpes con un objeto contundente. El asesinato ocurrió a unos 122 a 152 metros (400 a 500 pies) del primer homicidio, agregó.

Más tarde el martes, alrededor de las 10:00 de la noche, la policía acudió a una propiedad a unos 31 kilómetros (19 millas) de los otros dos asesinatos tras una solicitud de verificación de bienestar y encontró muerto a un hombre de 69 años con lesiones, indicó Mahuna.

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La Policía dijo que no se conocían vínculos entre las víctimas, salvo que los dos primeros hombres vivían cerca uno del otro. Mahuna afirmó que no se usaron armas de fuego en los asesinatos.

El jefe policial comentó que Baker es conocido por la Policía, pero no dio más detalles.

Dos mujeres presentaron peticiones de órdenes de restricción temporales contra Baker apenas la semana pasada, relacionadas con lo que, según sus declaraciones, eran amenazas y acoso ocurridos en una granja en la que se alojaban o de la que eran copropietarias. Un juez finalmente denegó ambas solicitudes, señalando que no se aportaron pruebas suficientes de acoso.

Una de las mujeres sostuvo en su petición que Baker había amenazado con matar a varias mujeres que se alojaban en la propiedad y que había hecho que varias de ellas se mudaran o terminaran su estancia. Incluyó un enlace a un video que supuestamente captó al menos una amenaza, pero hasta el jueves, el enlace había sido eliminado o era incorrecto.

La otra mujer alegó en su petición que Baker había amenazado a mujeres y a un hombre con discapacidad y dijo que entró sin autorización en la propiedad, tomó cosas que no le pertenecían y afirmó que su intención era ocupar ilegalmente el lugar.

No figuraba ningún abogado para Baker, quien, en las últimas dos décadas, tuvo otros 20 casos según el registro judicial, muchos de ellos infracciones de tránsito. También hubo un puñado de citaciones penales o administrativas, entre ellas dejar que un perro anduviera suelto, no comparecer ante el tribunal y allanamiento simple.

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En la mayoría de esos casos, Baker se representó a sí mismo.

Puna, situada en el lado oriental de la isla, es una zona rural, pero de rápido crecimiento, conocida por sus precios de vivienda asequibles. También es un área donde los flujos de lava han arrasado comunidades enteras a lo largo de los años. El paisaje es exuberante y tropical, mezclado con campos de lava estériles.

Las autoridades pedían al público que informara a la Policía cualquier dato sobre Baker y cualquier actividad sospechosa en las zonas de los homicidios, y exhortaron a la gente a no acercarse al presunto asesino.