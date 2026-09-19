La Policía de la ciudad de Plainfield, en Illinois incautó 650 rollos de papel higiénico destinados a bromas estudiantiles, luego de recibir múltiples querellas de años contra la propiedad, según reportó la revista ‘People’.

La agencia informó que recibieron más de una decena de llamadas en menos de dos horas, el 14 y 15 de septiembre, en las que se reportaba que estudiantes de una escuela intermedia cercana habían lanzado papel higiénico, salsa de tomate, huevos, cápsulas de detergente y otros artículos contra casas y vehículos en la zona. De acuerdo con las querellas, grupos de entre 20 a 25 adolescentes vistiendo capuchas y máscaras llegaban a la vez en varios vehículos y causaban los daños en diferentes vecindarios.

Todo es parte de una alocada tradición estudiantil pero muchos de los afectados ni siquiera tenían nada que ver con la escuela. También se reportó al menos un incendio en una estructura, accidentes de autos, querellas por intoxicación pública y violaciones a órdenes de protección.

La Policía publicó también una foto en sus redes sociales, en las que agentes posaban junto a los rollos de papel higiénico confiscado a los estudiantes, con un roto que leía “valor estimado en la calle, $1,708.66”, con el título “Operación Limpieza Total”. La publicación también incluyó una advertencia a los estudiantes de que las bromas estudiantiles pueden tener consecuencias y que se presentarían cargos penales “cuando ocurran daños o situaciones de peligro”. También aconsejaron a los padres hablar con sus hijos para asegurarse de que la semana “siga siendo divertida para toda la comunidad”.