RAEFORD, N.C. Un policía de Carolina del Norte disparó y mató a un niño de 13 años buscado por el asesinato de su abuela cuando el adolescente se abalanzó sobre el oficial con un trozo de madera que había recogido durante una persecución, dijeron las autoridades el viernes.

La Oficina Estatal de Investigación revisará el tiroteo del jueves que involucró al oficial de la oficina del comisario del condado de Lee, lo cual es un protocolo estándar. Los hechos comenzaron en Raeford, a unas 90 millas (145 kilómetros) al suroeste de Raleigh, donde la Oficina del Comisario del Condado de Hoke informó que Connie Linen, de 68 años, fue declarada muerta en su hogar. Las autoridades dicen que fue víctima de un homicidio, pero no han divulgado detalles sobre cómo fue asesinada. Inicialmente, los oficiales de la oficina del comisario acudieron a la casa en respuesta a un control de bienestar.

Los detectives determinaron que el nieto de Linen era un sospechoso, y las autoridades habían completado los trámites para acusarlo de asesinato en primer grado, dijo la Oficina del comisario de Hoke en un comunicado de prensa. La Oficina del comisario del Condado de Lee dijo que le informaron sobre el homicidio, y los oficiales posteriormente encontraron al joven detrás de una casa móvil abandonada en el área de Cameron.

Cuando los alguaciles se acercaron al joven, él huyó, dijeron las autoridades. El adolescente tomó una tabla de dos por cuatro de un patio durante la persecución y se lanzó hacia un oficial, quien disparó al adolescente, dijo la Oficina del comisario del Condado de Lee. El comunicado de prensa de la oficina describió al joven como de 5 pies, 11 pulgadas (1.8 metros) de altura y 150 libras (68 kilogramos).

El comisario del Condado de Lee, Brian Estes, y la Oficina Estatal de Investigación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes en busca de más información sobre el tiroteo y la investigación. “Esta ha sido una situación trágica y emotiva para todos los involucrados,” dijo el viernes el comisario del Condado de Hoke, Roderick Virgil. “Pedimos que nuestra comunidad se una con compasión y comprensión mientras todos procesamos este difícil acontecimiento”