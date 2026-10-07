La mujer de 23 años y su hija de 8 meses que cayeron desde el balcón del piso 15 de un edificio en El Bronx, Nueva York, fueron empujadas, según determinó la Policía de Nueva York (NYPD).

El caso es investigado como un homicidio luego de que Nathaly Ramírez muriera y su hija, de 8 meses, resultara gravemente herida. La menor permanece hospitalizada en estado crítico pero estable, según las autoridades.

La Policía de Nueva York recibió una llamada poco después de las 3:30 de la madrugada del martes sobre dos personas que necesitaban ayuda en el edificio Allerville Arms, ubicado en Olinville Avenue, en la sección de Allerton, en El Bronx. Al llegar, los agentes encontraron a Ramírez y a su hija en el exterior del edificio, con heridas compatibles con una caída desde una gran altura.

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Una vecina dijo a WABC-TV que escuchó a una mujer gritar: “Por favor, no hagas esto, ¡esa es mi bebé! Mi bebé está asustada, ¡mira su cara!”, antes de ver algo caer al suelo.

Nathaly Ramírez ( Fotocaptura )

Ambas fueron trasladadas al Hospital Jacobi. Ramírez, que fue identificada por el medio Diario Libre como de origen dominicano, fue declarada muerta en el centro hospitalario, mientras que la bebé permanecía hospitalizada.

La Policía busca hablar con la expareja de Ramírez como parte de la pesquisa. Mientras continúa la investigación, las autoridades también indagan un presunto historial documentado de violencia doméstica en la residencia, según fuentes citadas por ABC7.