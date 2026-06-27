Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado en los últimos días su preocupación por el estado del Estanque Reflectante de la Explanada Nacional de Washington, que se ha deteriorado y teñido de verde tras una costosa reforma y ha apuntado a actos vandálicos como causa de los daños.

Con asuntos tan importantes sobre la mesa del Despacho Oval como el cierre de las negociaciones de paz con Irán, el impulso a la imagen de un gobierno cada vez más impopular por el precio de la gasolina o las grietas en el bloque republicano del Capitolio, analizamos en cinco claves, por qué Trump ha convertido el Estante Reflectante en cuestión de política nacional.

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Un monumento que es parte de la historia de Estados Unidos

El estanque, largo y poco profundo, construido en la primera mitad de la década de 1920 para reflejar en el agua el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln, se ha convertido en símbolo de la política de Estados Unidos, con momentos tan icónicos como el mitin “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. en 1963 o las protestas contra la guerra de Vietnam cuatro años más tarde.

Fotografía de archivo del estanque reflectante situado frente al Monumento a Abraham Lincoln (atrás) que se llenó de algas y tiñeron de verde el agua, en Washington (EE.UU.). (EFE/ Leonor Trinidad) ( Leonor Trinidad )

También hay margen para la ficción con escenas cinematográficas que han pasado al imaginario colectivo global, como el emotivo reencuentro entre los protagonistas de “Forrest Gump”.

Agua verdosa y algas tras la reforma

El Estanque Reflectante ha tenido problemas de filtraciones, mala calidad del agua y proliferación de algas desde su construcción, ya que se asienta sobre un terreno pantanoso.

Aunque ya se impulsó una reforma en 2009, ejecutada durante el mandato de Barack Obama, no se resolvieron las complicaciones de la instalación.

Como parte de su proyecto de remodelar y “embellecer” Washington por los 250 años de independencia de Estados Unidos, Trump acometió otra reforma hace unos meses.

Las obras, que se proyectaron por unos $1.8 millones, pero han terminado costando casi 16 millones, consistieron en vaciar la instalación, instalar un nuevo recubrimiento azul oscuro y actualizar el control de algas.

Pocos días después de terminar la reforma, a principios de junio, el color del estanque se volvió verde.

Trump y las acusaciones de sabotaje

El presidente de Estados Unidos, que buscaba presumir de sus logros en Washington con la obra, atribuye los problemas a actos vandálicos y asegura que alguien ha saboteado el revestimiento de la piscina estropeando el azul del fondo.

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Trump también ha insinuado que se habría vertido algún producto químico en el agua para provocar la plaga de algas y el color verdoso, y ha amenazado, a través de mensajes en Truth Social, con penas de diez años de cárcel para quienes causen daños.

Hay entre cinco y siete detenidos por incidentes en el estanque, como tocar el agua o parte del revestimiento que ya se había desprendido.

Sin pruebas de vandalismo

Especialistas consultados por medios estadounidenses apuntan a que el crecimiento de las algas se debe a causas naturales, como el calor intenso en Washington o el agua estancada.

Se observan letreros colocados en una cerca de malla metálica alrededor del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Carolyn Kaster) ( Carolyn Kaster )

Por otra parte, documentos gubernamentales obtenidos por “The New York Times” muestran que no hay pruebas de que los cortes en el revestimiento hayan provocado el cambio de color en el estanque ni la proliferación de algas.

Entre el 4 de julio y la cortina de humo política

Trump ha reconocido que el estanque no estará listo para el 4 de julio y, pese al revés que supone para el presidente que no luzca reformado en esa fecha, no es el único motivo detrás de su insistencia.

Sus rivales políticos apuntan a que se trata de una estrategia para quitar protagonismo a las complicaciones de la incursión bélica en Irán, con unas negociaciones de paz complicadas, y a las tensiones en el Partido Republicano por las malas expectativas para las elecciones de medio mandato de noviembre.

La última intriga de vida política de Estados Unidos pasa por saber si el Estanque Reflectante superará sus problemas de filtraciones y algas y brillará con un intenso azul, ya después de la conmemoración de la independencia del país.