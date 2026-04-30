ALBANY. Albany adora su estatua gigante de perro.

Nipper, un perro blanco de 29 pies de altura con orejas negras, ha permanecido en lo alto de un almacén durante casi siete décadas, recreando la famosa imagen de un terrier escuchando atentamente un fonógrafo que la compañía de electrónica y comunicaciones RCA utilizó durante mucho tiempo.

Con el tiempo, la estatua se ha convertido en un símbolo de orgullo local en esta ciudad a orillas del río Hudson. Los padres se la señalan a sus hijos desde la carretera. La imagen de Nipper, con la cabeza ladeada, aparece en artículos como llaveros, gorras y sudaderas con capucha.

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“Cuando pienso en Nipper, pienso en Albany. Cuando pienso en Albany, pienso en Nipper”, dijo Cody Hitt, quien recientemente estuvo con amigos en un bar junto a la estatua.

Ahora, ese orgullo se ve empañado por la preocupación por el futuro de Nipper. Tras años de litigio, el almacén de cuatro pisos en desuso donde se encuentra Nipper fue señalado recientemente con un cartel rojo con una línea blanca, una advertencia para que los bomberos y demás personal de emergencia tengan precaución al entrar.

“Sin duda, esto no es bueno para Nipper. Está muy ligado a ese edificio, así que si le ocurre algo, será muy difícil sacarlo”, declaró Cara Macri, directora de servicios de conservación de la Fundación Histórica de Albany.

La historia de Nipper

Nipper, de carne y hueso, vivió a finales del siglo XIX en Inglaterra y se ganó su nombre por intentar morder los tobillos de la gente. El hermano de su dueño, Francis Barraud, inmortalizó al perro póstumamente en el cuadro “La voz de su amo”, que muestra a Nipper intrigado por el sonido grabado de una bocina de fonógrafo.

La compañía Gramophone de Londres adquirió una versión de la imagen en 1899 y poco después la registró para su uso en Estados Unidos. La marca registrada “His Master’s Voice” fue adquirida en 1929 por la compañía que se convertiría en RCA.

La estatua de Nipper de Albany, con cuerpo de material compuesto sobre estructura de acero, fue colocada con una grúa en lo alto del edificio a finales de la década de 1950 para anunciar la ubicación de un distribuidor de electrodomésticos de RCA.

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Se crearon numerosas estatuas de Nipper durante su época de mayor popularidad, incluyendo una de 1958 que ahora se encuentra en el Centro de Historia y Cultura de Maryland en Baltimore, de 4 metros de altura y acompañada de un fonógrafo de tamaño descomunal.

Pero la de Albany es aún más grande. Destaca en un horizonte urbano que, por lo demás, se caracteriza por un complejo gubernamental modernista adyacente al Capitolio estatal, que cuenta con una torre de oficinas de 44 pisos y un teatro con forma de huevo gigante.

El querido perro aparece en calcetines, gorras, pegatinas y vasos de “shots” que se venden en la tienda Fort Orange General Store, en el centro de la ciudad, donde la dueña, Erica Cubello, afirma que estos artículos son un éxito de ventas.

“Es como nuestra mascota no oficial aquí en Fort Orange, y también en la ciudad de Albany”, dijo Cubello, quien vestía una sudadera con capucha de Nipper.

La estatua del perro en Albany

Nipper luce impecable después de tantos años. Pero el edificio que se encuentra debajo lleva al menos una década desocupado, con la pintura de la fachada descascarada.

Los planes anunciados hace una década para construir apartamentos y locales comerciales en el edificio recién adquirido nunca se concretaron. El litigio por ejecución hipotecaria lleva años en curso y los documentos fiscales de la ciudad muestran a un abogado actuando como administrador judicial.

Los abogados involucrados en el litigio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Para 2024, la Fundación Histórica de Albany incluyó el edificio en su lista de lugares en peligro. En marzo, la ciudad colocó el letrero de advertencia rojo y blanco en la entrada del edificio. Poco después, el columnista del Times-Union, Chris Churchill, dio la voz de alarma en un artículo titulado: “Nipper tiene nuestro cariño, pero necesita más protección”.

La oficina de la alcaldesa de Albany, Dorcey Applyrs, informó que está trabajando para incluir a Nipper en la lista de monumentos históricos de la ciudad, lo que podría ayudar a proteger al perro y al edificio de modificaciones perjudiciales. Por otra parte, el mes pasado, una junta estatal propuso el distrito de almacenes donde se encuentra el edificio de Nipper para su inclusión en los registros históricos estatales y nacionales. Esto haría que el edificio fuera elegible para créditos fiscales estatales y federales para la preservación histórica.

No se está considerando seriamente trasladar a Nipper de su hogar permanente, lo cual sería logísticamente complejo y costoso.

Además, ¿dónde se colocaría la estatua de aproximadamente cuatro toneladas (3600 kilogramos)?

“Hay un proyecto de reurbanización en el centro. Podrían ponerlo allí. Podrían ponerlo en la ribera del río”, dijo Macri. “Pero es un perro grande”.