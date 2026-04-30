Savannah, Georgia. El FBI investiga la muerte de un camionero cuyo cuerpo y su tractocamión fueron encontrados en distintos lugares del sureste de Georgia, horas después de haber sido visto con vida por última vez en un área de descanso en Florida.

Alejandro Jacomino González, de 41 años, desapareció mientras se dirigía a Miami con un cargamento de vehículos que había recogido el 16 de abril en el Puerto de Brunswick, en la costa de Georgia, según informó el FBI.

Fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de abril en un área de descanso a lo largo de la interestatal I-95, en el condado de Brevard, Florida. Su camión fue hallado más tarde ese mismo día a unas 320 millas de distancia, en Port Wentworth, Georgia, al oeste de Savannah. El FBI indicó que González y varios de los vehículos que transportaba estaban desaparecidos.

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Ese mismo día fue encontrado un cuerpo en el condado costero de Glynn, en Georgia, a casi 80 millas al sur del lugar donde apareció el tractocamión. Investigadores confirmaron que se trataba de González, informó Tony Thomas, portavoz del FBI en Atlanta.

Thomas indicó que no podía ofrecer más detalles debido a que la investigación continúa activa. Hasta el momento no se han anunciado arrestos ni radicación de cargos.

El FBI detalló que González, conductor comercial, llegó al área de descanso en Florida cerca de la 1:20 a.m. del 17 de abril, luego de haber completado más de la mitad de su trayecto hacia Miami.

Los datos del GPS del camión mostraron que el vehículo volvió a moverse varias horas después, alrededor de las 7:50 a.m. Primero avanzó hacia el sur por la I-95, tomó la primera salida disponible y luego giró en dirección norte para regresar hacia Georgia.

El FBI añadió que tres de los vehículos desaparecidos del remolque fueron recuperados posteriormente en Florida, mientras otros aún no han sido localizados.