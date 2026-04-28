Una broma para redes sociales le costó caro a dos jóvenes de 18 años, que tuvieron la brillante idea de ingresar en una tienda Target, conduciendo una cortadora de grama.

El incidente, que provocó el arresto de los jóvenes, ocurrió el sábado en Ocala Florida. Las autoridades identificaron al conductor de la cortadora de grama como Janek Szkaradek. Mientras su cómplice, Luke Charske grababa todo lo ocurrido para subirlo a las redes sociales.

Two teens in Florida were arrested for driving a lawnmower into a Target store in Ocala and shattering the glass as part of a prank for social media. pic.twitter.com/fI0ciDPJBe — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) April 27, 2026

Según informó la Policía de Ocala en redes sociales, la noche anterior, Szkaradek ingreso a un restaurante en el mismo centro comercial, usando una sopladora de hojas. “Estas acciones pusieron en peligro a las personas y causaron daños materiales. Son delitos, no vídeos inofensivos. Piensa antes de grabar: no vale la pena arriesgarse a un arresto y una acusación penal”, indicó el cuerpo del orden público en su publicación.

These same two teens pulled off this leaf blower stunt the night before inside the Culver’s on the same Ocala road. https://t.co/d8EsIHBx98 pic.twitter.com/UXSI1pwwpA — DK🇺🇸🦅🇺🇸 (@1Nicdar) April 27, 2026

Szkaradek fue acusado de daños a la propiedad y alteración del orden público por el incidente en Culver’s, y de alteración del orden público por el incidente en Target. Charske fue acusado como cómplice de alteración del orden público por el incidente en Target.