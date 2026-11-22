Un problema con uno de sus sistemas automatizados sería el causante de la cancelación de más de la mitad de los vuelos de Delta Air Lines este domingo, en medio del intenso movimiento de pasajeros previo al feriado de Acción de Gracias.

La aerolínea informó que sus equipos estaban utilizando procedimientos manuales para permitir la salida de los vuelos, mientras trabajaban para restablecer la automatización de un sistema que calcula el peso de las aeronaves y garantiza que no excedan los límites permitidos para volar.

Horas más tarde, Delta informó que el sistema había vuelto a funcionar, aunque las operaciones todavía no habían recuperado la normalidad. Alrededor de 1,000 vuelos de la compañía acumulaban retrasos hasta la tarde del domingo.

PUBLICIDAD

Más temprano, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) emitió una suspensión temporal de aproximadamente una hora para algunos vuelos con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, principal centro de operaciones de Delta y uno de los aeropuertos más transitados del mundo.

Cumplir con los límites de peso y balance de una aeronave es fundamental para la seguridad de los vuelos, según un documento de la FAA. Exceder esos parámetros puede comprometer la integridad estructural del avión.

La agencia aclaró en la red social X que los retrasos no estaban relacionados con sus sistemas de control de tráfico aéreo.

A principios de este mes, una falla en la red de la FAA provocó la suspensión nacional de vuelos más prolongada en 25 años. La interrupción se extendió por más de cuatro horas y obligó a las aerolíneas a cancelar y retrasar numerosos vuelos mientras intentaban recuperar sus operaciones.

Apenas unos días después, United Airlines también experimentó una interrupción en sus propios sistemas, lo que provocó retrasos en las salidas de sus vuelos.

Los problemas que enfrenta Delta ocurren en momentos en que los estadounidenses han tenido que lidiar con un número creciente de fallas tecnológicas que afectan sus actividades cotidianas.

A media tarde del domingo, el portal de seguimiento de vuelos FlightAware reportaba que el 67% de los vuelos de Delta, aproximadamente 1,000, estaban retrasados.

La plataforma también indicó que el 54% de los vuelos que salían del aeropuerto de Atlanta registraban demoras, mientras que cerca del 50% de los vuelos que tenían ese aeropuerto como destino también estaban afectados.

PUBLICIDAD

Delta señaló que alrededor del 70% de los retrasos y cancelaciones registrados por FlightAware estaban relacionados con el problema del sistema automatizado. El resto se atribuyó a condiciones meteorológicas adversas.

Durante la tarde, la aerolínea ofreció disculpas a los pasajeros afectados y aseguró que estaba reubicando a los viajeros en otros vuelos. También indicó que proporcionaría alimentos y alojamiento en hoteles cuando fuera necesario, además de reembolsos en caso de cancelaciones.

Según FlightAware, el 2% de los vuelos de Delta habían sido cancelados.