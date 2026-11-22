La aerolínea Delta confronta retrasos en todo Estados Unidos este domingo debido a una demora en las operaciones de salida de todos sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, según informó un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

La cadena de noticias CNN indicó que los equipos de Delta trabajan para restablecer el sistema automatizado que realiza los cálculos de peso y balance de las aeronaves antes de su salida. La información fue provista por un portavoz de la compañía a la afiliada de CNN, WSB-TV.

Más de 3,500 vuelos podrían experimentar retrasos, según el aviso inicial de la FAA. La situación complica los viajes en adelanto al Día de Acción de Gracias.

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La empresa indicó que está utilizando “procedimientos manuales alternos durante esta mañana para garantizar que los vuelos puedan salir de manera segura”, mientras continúa trabajando para resolver el problema con el sistema automatizado.

“Agradecemos a nuestros clientes por su paciencia y a nuestros empleados por su profesionalismo”, expresó Delta al medio.

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