Puerto Rico contará con nuevas conexiones aéreas desde Estados Unidos y Canadá durante esta temporada alta de turismo, con la incorporación y expansión de rutas de las aerolíneas Avelo Airlines, Frontier Airlines y Air Canada.

Las operaciones añadirán más de 60,000 asientos al inventario disponible y representan un impacto económico proyectado de más de $31 millones, informó este miércoles la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel.

Frontier Airlines comenzará a ofrecer vuelos diarios de temporada entre San Juan y Fort Worth, Texas, a partir del 20 de noviembre. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Dos de las nuevas rutas conectarán directamente con el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla, mientras que otra ampliará las opciones de viaje entre San Juan y Texas.

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“Comenzamos la temporada alta con nuevas oportunidades para continuar posicionando a Puerto Rico como un destino competitivo y accesible. Cada vuelo representa más alternativas para nuestros visitantes, mayores oportunidades para nuestros comerciantes y hospederías, y una aportación directa al desarrollo económico”, expresó Robles Cancel en un comunicado.

Avelo conectará Aguadilla con Florida y Connecticut

Avelo Airlines comenzará a operar dos nuevas rutas hacia Aguadilla desde Lakeland/Orlando, Florida, y New Haven, Connecticut.

Avelo Airlines tendrá dos nuevas rutas hacia Aguadilla desde Lakeland/Orlando, Florida, y New Haven, Connecticut. ( Suministrada )

Los vuelos iniciarán el 18 y 19 de noviembre, respectivamente, y tendrán dos frecuencias semanales cada uno.

Ambas conexiones añadirán 39,312 asientos y representan un impacto económico proyectado de cerca de $14 millones.

Frontier tendrá vuelos diarios entre San Juan y Texas

Por su parte, Frontier Airlines comenzará el 20 de noviembre un servicio diario de temporada entre San Juan y Fort Worth, Texas.

La ruta operará con aviones Airbus A321neo y sumará 8,556 asientos al inventario disponible, con un impacto económico estimado de $5.6 millones.

Air Canada ofrece un servicio de temporada invernal entre Toronto y San Juan, con 12,870 asientos adicionales para Puerto Rico.

Air Canada refuerza la conexión con Toronto

Air Canada también amplió la oferta de vuelos hacia la isla con su servicio de temporada invernal entre Toronto y San Juan, que comenzó el pasado 30 de octubre.

Esta ruta aportará 12,870 asientos adicionales y tiene un impacto económico proyectado de aproximadamente $12 millones.

“La Compañía de Turismo continúa impulsando iniciativas de promoción, mercadeo y colaboración con las líneas aéreas para fortalecer nuestra conectividad, fomentar la llegada de visitantes y hacer del sector turístico un motor de desarrollo económico en todas las regiones. Con ese propósito, seguimos trabajando junto a nuestros socios de la industria aérea para desarrollar nuevas rutas, aumentar frecuencias y estimular la demanda en mercados nacionales e internacionales, generando resultados concretos para nuestras comunidades”, sostuvo Robles Cancel.