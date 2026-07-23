El turismo generador de emociones o experiencial, también llamado ‘emoturismo’, está en auge, siendo una de las tendencias más fuerza en el sector de los viajes y vacaciones.

El ‘emoturista’ no solo busca disfrutar de destinos con encanto o que le ofrezcan los mejores servicios, sino también experimentar emociones únicas e inolvidables, y tener vivencias más profundas.

Para ser considerado experiencial o emocional, un viaje turístico debe “tocar el corazón del viajero”, ofreciéndole experiencias que permitan disfrutar con los cinco sentidos, salir de la monotonía, despertar sentimientos positivos, fortalecer la conexión emocional del viajero con el entorno natural, la naturaleza, la gastronomía y la cultura locales, puntualizan.

La firma de inteligencia turística Mabrian detecta un aumento global del turismo experiencial, especialmente notable en Europa, donde países con importantes recursos paisajísticos naturales (Islandia, Noruega, Finlandia, Eslovenia o Suiza), están mejor posicionados para capitalizar esta nueva tendencia, mientras que Italia, Francia y Alemania lucen como destinos potenciales.

“La forma en que viajamos está cambiando constantemente. Desde las vacaciones tradicionales de sol y playa en destinos costeros y la cultura y las compras en las ciudades, hasta desconectar y descubrir experiencias donde la conexión con el entorno y nosotros mismos es clave”, señalan desde Mabrian.