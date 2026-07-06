La séptima edición de la Gran Feria de Turismo Interno por primera vez tendrá como escenario el Balneario de Boquerón, en el Cabo Rojo.

La Feria, que es el principal evento de promoción de turismo local, tendrá lugar el sábado 11 de julio y el domingo 12 de julio, de 10:00 a.m. a 12:00 de la medianoche.

De acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), durante la celebración, los visitantes podrán descubrir la riqueza turística de las siete regiones de Puerto Rico a través de la participación de 71 municipios, más de 130 exhibidores, empresas certificadas y endosadas por la CTPR, así como “un amplio mercado artesanal, una variada oferta gastronómica, experiencias familiares y una programación artística de primer nivel que convertirán a Boquerón en el gran punto de encuentro del verano”.

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Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la CTPR, celebró que, con esta feria “continuamos impulsando iniciativas que motiven a más puertorriqueños a descubrir y disfrutar todo lo que ofrece nuestra Isla”.

“La Gran Feria de Turismo Interno se ha convertido en una extraordinaria oportunidad para conocer nuevos destinos, apoyar a nuestros municipios y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, mientras las familias disfrutan de una experiencia que reúne turismo, cultura, gastronomía, deporte y entretenimiento en un solo lugar”, afirmó

La funcionaria destacó que esta será la primera ocasión en que la Gran Feria se celebra en la región de Porta del Sol, y al mismo tiempo será una iniciativa que permitirá proyectar aún más los atractivos turísticos del oeste de Puerto Rico.

De igual forma, se entiende que permitirá continuar promoviendo el turismo interno como un motor de desarrollo económico para los municipios.

Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, celebró que su municipio fuese elegido para ser la sede de esta celebración.

“Para nosotros es motivo de mucha alegría que Cabor Rojo sea la sede, por primera vez, de la Gran Feria de Turismo Interno. Boquerón es uno de los lugares más emblemáticos de Puerto Rico y queremos que quienes nos visiten este fin de semana disfruten de todo lo que hace especial a nuestro pueblo: nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestra cultura y la hospitalidad de nuestra gente”, afirmó.

“Los esperamos con los brazos abiertos para vivir dos días de celebración y de apoyo a lo mejor que tiene nuestra Isla”, agregó el alcalde.

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Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (al centro), y el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch (a la izquierda de Robles Cancel), anunciaron la séptima edición de la Gran Feria de Turismo Interno junto a varios de los artistas que serán parte de la oferta musical, así como representantes de artesanos y agencias de seguridad que también dirán presente en la celebración. ( Suministrada )

¿Qué esperar?

La Gran Feria de Turismo Interno contará con una programación artística para satisfacer todos los gustos durante los dos días, incluyendo la participación de reconocidos artistas y agrupaciones.

El sábado 11 de julio se presentarán DJ Emil Cedeño, Dionisio (Objetivo Fama), Waldemar y su Orquesta, Bri La Pelúa, Plenéalo, La Banda Algarete, Limi-T 21, Los Rabanes, y el cierre estará a cargo del dúo Jowell y Randy.

El domingo 12 de julio contará con DJ Iván Robles, Manolito Rodríguez y La Zónika, Aníbal de Gracia, Giselle, La Tribu de Abrante, El Gran Combo de Puerto Rico, Joseph Fonseca y Pedro Capó.

Además de la música en vivo, los asistentes podrán recorrer las exhibiciones de municipios y empresas turísticas, descubrir nuevos destinos para vacacionar, disfrutar de un mercado artesanal con decenas de artesanos certificados, conocer la oferta de programas de la CTPR y degustar una variada propuesta gastronómica con restaurantes, quioscos de comida y bebida, y comerciantes locales.

De acuerdo con los organizadores, la experiencia también incluirá actividades infantiles, esculturas de arena, activaciones familiares, dinámicas recreativas y experiencias interactivas para visitantes de todas las edades.

Por otro lado, en lo que será una de las principales novedades de esta edición, la Gran Feria contará, por primera vez, con un espacio dedicado al turismo deportivo y la recreación al aire libre, reafirmando así el compromiso de la CTPR con la diversificación de la oferta turística de Puerto Rico.

En ese sentido, el Balneario de Boquerón contará con cuatro canchas temporeras de arena donde se celebrarán competencias de voleibol de playa y beach tennis. Los torneos incluirán premiaciones para los primeros tres lugares y ofrecerán a los atletas hidratación, área de descanso, arbitraje oficial y activaciones de marcas auspiciadoras, brindando una experiencia de calidad tanto para los competidores como para el público.

La celebración de la Gran Feria de Turismo Interno contará con un amplio esfuerzo interagencial liderado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, en coordinación con el Municipio de Cabo Rojo y agencias como la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Cabo Rojo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el Cuerpo de Bomberos y personal de seguridad privada. Este plan operacional permitirá atender la seguridad, el manejo del tránsito y la logística del evento, mientras que los visitantes dispondrán de estacionamiento dentro del Balneario de Boquerón a un costo de $5 y en las instalaciones del Complejo Deportivo Rebekah Colberg, desde donde habrá servicio de transportación hacia la feria libre de costo.