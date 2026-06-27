Puerto Rico ha sido confirmado como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026, durante la reunión de medio año de la Confederación Hípica del Caribe celebrada este sábado en Santo Domingo, República Dominicana.

La información la han hecho pública las autoridades del evento.

La competencia se llevará a cabo en diciembre en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas, marcando el regreso del evento a la isla tras su más reciente edición en Panamá.

El director de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella Marchán, destacó el respaldo gubernamental como un factor clave en la selección de la sede.

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“Gracias a los esfuerzos de esta administración y al apoyo incondicional de nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, logramos que la Serie Hípica del Caribe regrese a Puerto Rico. La asignación de $1 millón por parte del Gobierno de Puerto Rico fue un factor determinante para fortalecer nuestra propuesta y asegurar una posición competitiva de la isla en el proceso de selección de la sede”, dijo Santaella Marchán.

La Serie Hípica del Caribe reúne a delegaciones de Ecuador, México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, entre otros países, y es considerada la principal competencia hípica de la región.

El programa incluye seis eventos, encabezados por el tradicional Clásico del Caribe para potros nativos de tres años, además de carreras para potrancas nativas, caballos mayores y ejemplares importados.

Se espera la participación de jinetes puertorriqueños de renombre internacional como los hermanos Irad y José Luis Ortiz, junto a otras figuras destacadas de la región.

“Estamos muy entusiasmados de volver a ser sede de la Serie Hípica del Caribe, donde compiten los mejores jinetes y ejemplares de la región. Nuestra isla tendrá nuevamente la oportunidad de brillar a nivel internacional y demostrar que Puerto Rico es un destino de primer orden para el turismo deportivo”, añadió el funcionario.