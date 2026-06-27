El exgrandesligas y jugador de la Liga Mayor de Beisbol (LMB), Gorkys Hernández, informó a través de las redes sociales que su esposa falleció durante el sismo que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. Deisy Tovar, señora de Hernández, se encontraba alojada en el hotel Eduard’s en La Guaira, junto con otros allegados de los jugadores que iban a disputar un encuentro en el estadio del estado litoralense.

“Reina de mi vida, eres y serás lo más hermoso, bonito, precioso, la mejor mujer del mundo; la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme. Fuiste y eres para mí la mujer más hermosa de mi vida. Siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto, mi princesa”, escribió Hernández en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

El experimentado pelotero jugó con Delfines de La Guaira, conjunto de la LMB. La directiva del circuito suspendió definitivamente la temporada 2026, luego de los hechos que afectaron a más de seis millones de personas en Venezuela, según la ONU, y que además devastaron el estado costero.

La desaparición de la esposa de Hernández, así como la de familiares de otros peloteros, fue anunciada minutos después de los sismos de 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país.

De acuerdo con información de la LMB, allegados al también exgrandesligas Eliézer Alfonzo se encontraban en el hotel cuando la estructura cedió.