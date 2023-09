Danelo Cavalcante, el asesino convicto que se fugó de una prisión en Pensilvania, fue visto a menos de dos kilómetros de donde lo buscaba la Policía, y escapó robándose un auto en esa misma zona.

El hombre de 34 años fue arrestado en el 2021 luego de que asesinara a su entonces pareja, Deborah Brandão.

Previo a ese crimen, Cavalcante salió de su país natal -Brasil- huyendo de otro presunto delito. Según confirmó a la cadena CNN el supervisor adjunto del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Robert Clark, Cavalcante salió de Brasil cuando era buscado por un caso de homicidio. Entonces, se refugió en Puerto Rico.

Las autoridades no precisaron en qué zona de la isla estuvo, pero indicaron que luego logró moverse ilegalmente a Estados Unidos, donde ocurrió su segundo crimen.

Tras ser detenido y sentenciado por el homicidio de su pareja, Cavalcante logró escapar hace casi dos semanas de la prisión. Mientras las autoridades investigan si algún guardia lo ayudó a evadirse, el hombre ha sido visto en varias ocasiones.

El más reciente avistamiento tuvo lugar cerca de Longwood Gardens, donde lo buscaban decenas de agentes. Cavalcante logró burlar la seguridad de la zona y robó una guagua Ford Transit que ubicaba a menos de dos kilómetros de la zona rodeada por las autoridades.

Según confirmó a CNN el teniente coronel George Bivens, de la Policía Estatal de Pensilvania, Cavalcante muestra un nuevo aspecto luego de que se afeitara y utilizara gorra. Este logró evadir el perímetro de la Policía y tras robar la guagua, se dirigió a la casa de un conocido para que lo ayudara.

Bivens no reveló la identidad del conocido de Cavalcante, pero dijo que no lo ayudó y que no estaba en su residencia al momento de la llegada del evadido.

“Está buscando apoyo. Necesita ese apoyo, no lo tiene”, dijo Bivens, asegurando que lo capturarán pronto.

Las autoridades continúan la búsqueda. Al momento, un guardia de seguridad de la prisión de la que escapó Cavalcante ya fue despedido por los hechos.