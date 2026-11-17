El argumento a favor de la prohibición de los celulares en las escuelas es sencillo: los celulares son una fuente inagotable de distracciones. Si se los quitan, los alumnos pueden concentrarse en sus tareas escolares, interactuar con sus compañeros y, en definitiva, aprender más.

Pero la realidad es más complicada, como lo demuestran las últimas investigaciones. Las escuelas pueden guardar los celulares en bolsitas o mandarlos a las mochilas, pero no pueden aislar a los alumnos del mundo digital.

En los últimos años, más de 40 estados de Estados Unidos han aprobado leyes que restringen el uso de teléfonos celulares en las escuelas, según el informe “Phone Free Schools State Report Card”, que da seguimiento a la legislación estatal sobre teléfonos. Sin embargo, esas leyes varían mucho y, con frecuencia, permiten que las escuelas diseñen sus propias políticas, lo que da lugar a un mosaico de normas y formas de aplicación en todo el país.

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Un estudio a gran escala publicado el martes reveló que las restricciones estrictas al uso de celulares —aquellas que exigen que los alumnos guarden sus teléfonos en bolsas con cerrojo durante toda la jornada escolar— generan pequeñas mejoras académicas. Sin embargo, según los investigadores, estas mejoras pueden acumularse si las escuelas siguen prohibiendo el uso de celulares.

Las prohibiciones de uso del celular parecen ayudar, hasta cierto punto

El estudio, dirigido por el Centro de Investigación de Políticas Educativas de Harvard, reveló que las escuelas con restricciones estrictas sobre el uso de teléfonos registraron mejoras “modestas” en el rendimiento académico, en comparación con los estudiantes de escuelas similares que no contaban con esas restricciones. El estudio, que analizó los resultados de exámenes de 3.3 millones de estudiantes en 4,600 escuelas a nivel nacional, estima que los avances académicos equivalían a aproximadamente una o dos semanas adicionales de aprendizaje durante un año escolar.

El rendimiento académico de los estudiantes ha ido disminuyendo a nivel mundial desde 2013, que es más o menos cuando se popularizaron los teléfonos inteligentes con acceso a redes sociales. Los investigadores buscaron determinar si esta tendencia a la baja se está revirtiendo ahora que las escuelas han comenzado a confiscar los teléfonos, dijo el profesor de Harvard Thomas Kane, uno de los autores del estudio.

“Nuestra respuesta es sí, las prohibiciones del uso del celular sí tienen un efecto positivo en el crecimiento. Pero no son una panacea”, dijo Kane. Señala que la pérdida de aprendizaje fue gradual a lo largo de una década, por lo que no es sorprendente que los avances también sean graduales. El estudio utilizó datos de exámenes de matemáticas y lectura de los grados cuarto a décimo de los últimos cinco años académicos.

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“Si bien las escuelas no deben esperar mejoras significativas en el rendimiento de inmediato, guardar los teléfonos de los alumnos parece ser una forma rentable de agregar entre una y dos semanas de instrucción cada año, lo que podría acumularse con el tiempo, al igual que lo hicieron las caídas iniciales”, señala el estudio.

Según el estudio, este aumento equivale aproximadamente a la mitad de la caída anual en los resultados de los exámenes desde que los teléfonos inteligentes se generalizaron.

Los avances académicos son, en general, “decepcionantes”, según un investigador

Aun así, la relación entre los teléfonos y el aprendizaje no es tan clara.

Otro estudio publicado en mayo concluyó que las prohibiciones estrictas del uso de teléfonos celulares en las escuelas tenían un efecto “casi nulo” en los resultados de los exámenes. En él se compararon las escuelas con prohibiciones con decenas de miles de otras escuelas.

El estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica analizó un conjunto diferente de resultados de exámenes estandarizados al del estudio de Harvard, así como la actividad de los teléfonos con GPS, encuestas a maestros y datos de Yondr, el proveedor líder de fundas con cerradura para teléfonos, en 4,600 escuelas que utilizan dichas fundas.

El estudio había encontrado “efectos positivos modestos” en los resultados de los exámenes de preparatoria a lo largo de tres años, especialmente en matemáticas. Sin embargo, los autores del informe —investigadores de Stanford, la Universidad de Michigan, Duke y la Universidad de Pensilvania— se mostraron reacios a concluir que las prohibiciones tuvieran beneficios generales para el aprendizaje.

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Ambos estudios llegan a una conclusión similar, afirmó Thomas Dee, economista especializado en educación de Stanford y uno de los autores del estudio del NBER. “Los primeros resultados de las prohibiciones del uso de teléfonos celulares en las escuelas son, en gran medida, decepcionantes y plantean preguntas sin resolver”, señaló Dee.

Al señalar que el estudio de Harvard demostró que los avances en el aprendizaje pueden acumularse con el tiempo, Dee dijo: “Espero que tengan razón. Sin embargo, no me siento cómodo haciendo esa extrapolación a partir de estimaciones que son limitadas, delicadas y se basan en solo unos pocos años de prohibiciones del uso de teléfonos”.

Las razones, según Dee, podrían ser que los alumnos siguen distraídos con otros dispositivos en la escuela. O bien, añadió, “puede ser que veamos estos resultados decepcionantes porque el uso del celular fuera de la escuela está perjudicando el desarrollo de los niños”.

Los teléfonos no son la única tecnología que distrae a los adolescentes

El hecho de que las escuelas o los estados tengan prohibiciones sobre el uso de teléfonos no significa que se estén haciendo cumplir, dijo Jean Twenge, psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego y autora de “10 reglas para criar a los hijos en un mundo de alta tecnología”.

Pregúntale a cualquier maestro —o a cualquier adolescente— y te dirá que algunas prohibiciones sobre el uso de teléfonos son, en gran medida, meramente simbólicas. Los adolescentes se las ingenian para encontrar soluciones creativas, como guardar teléfonos desechables o incluso piedras con forma de teléfono en sus bolsillos con cierre. En las escuelas que confían en que los alumnos guarden sus teléfonos en las mochilas, el cumplimiento de la prohibición puede ser irregular.

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“Es bastante común que haya una política que prohíba el uso de celulares durante la jornada escolar, desde que suena el timbre de entrada hasta el de salida, y que, al entrar a la escuela, se vean celulares por todos lados”, dijo Twenge.

Incluso sin teléfonos, “¿Tienen computadoras portátiles en la escuela? ¿Acaso solo las usan para navegar por las redes sociales?”, dijo Twenge.

El uso del celular fuera de la escuela también afecta el rendimiento académico, señaló Twenge. “Si tienen el celular a la mano mientras estudian, ¿cuánto están asimilando realmente?”

Kane, autor del estudio de Harvard, coincide en que el efecto del uso del celular fuera de la escuela es “la gran pregunta”. Sin embargo, los investigadores no han podido analizar las sospechas de los padres y los educadores de que las sesiones maratonianas nocturnas en YouTube y otras plataformas tienen un alto costo para los estudiantes.

“Me parece sorprendente que las empresas de redes sociales sepan cuánto tiempo pasan los niños en sus plataformas, pero que esos datos nunca se hayan relacionado con los resultados académicos de los estudiantes”, dijo Kane. “No podemos dar respuestas hasta que las empresas de redes sociales compartan esos datos”.