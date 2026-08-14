WhatsApp dejará de ofrecer soporte a varios celulares antiguos a partir del 15 de agosto de 2026. La medida afectará a dispositivos Android y iPhone que ya no puedan actualizarse a las versiones mínimas requeridas por la aplicación.

El cambio responde a las necesidades técnicas de la plataforma para mantener sus funciones, reforzar la seguridad e incorporar nuevas herramientas. Los teléfonos que quedaron rezagados en sus actualizaciones comenzarán a perder el acceso al servicio de manera progresiva.

En Android, la aplicación de mensajería exigirá como mínimo Android 5.0. En los iPhone, el requisito será contar con iOS 15.1 o una versión posterior.

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Los modelos que dejarán de tener soporte

Entre los equipos Samsung que aparecen en la lista están el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. De Motorola, están el Moto G y Moto E de primera generación.

La lista también incluye varios modelos de LG, como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. En Sony, aparecen el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

Para Huawei, los equipos señalados son el Ascend Mate y Ascend G740. En el caso de Apple, figuran el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

Sin embargo, para los usuarios de iPhone el punto determinante será la posibilidad de actualizar el sistema a iOS 15.1 o una versión posterior. Si el dispositivo no puede hacerlo, quedará fuera del soporte oficial de WhatsApp.

El servicio no desaparecerá de inmediato

Los usuarios de los celulares afectados no necesariamente perderán WhatsApp exactamente el 15 de agosto. La suspensión será progresiva y puede comenzar con la imposibilidad de recibir nuevas actualizaciones desde Google Play Store o App Store.

Posteriormente, podrían presentarse errores para iniciar sesión, enviar o recibir mensajes y utilizar llamadas de voz o videollamadas. Finalmente, la aplicación dejará de funcionar en los dispositivos que no cumplan con los requisitos.

Por eso, es recomendable comprobar con anticipación la versión del sistema operativo. En Android, esta información se encuentra en Configuración, en apartados como Información del teléfono o Acerca del dispositivo.

En iPhone, se puede consultar desde Configuración, General y Actualización de software. Si existe una actualización compatible, instalarla permitirá mantener el acceso a la aplicación.

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¿Qué hacer para no perder los chats?

Si el celular ya no admite nuevas versiones, el siguiente paso es respaldar las conversaciones antes de cambiar de dispositivo. En Android, la copia puede guardarse en Google Drive y, en iPhone, mediante iCloud.

El respaldo permite recuperar chats, fotografías, videos y documentos al pasar a un teléfono compatible. Para realizarlo, se debe ingresar a WhatsApp y buscar la opción Ajustes, seguida de Chats y Copia de seguridad.

Quienes no puedan actualizar su teléfono deberán migrar a un equipo compatible para continuar utilizando WhatsApp. Realizar la copia con anticipación puede evitar la pérdida de información personal o laboral almacenada en la aplicación.