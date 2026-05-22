El uso de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de la compañía tecnológica Meta, ha transformado las dinámicas de comunicación diaria entre familiares, amigos y entornos laborales a nivel global.

Sin embargo, la disparidad en las formas de interactuar dentro de la plataforma genera malentendidos y asunciones erróneas entre los usuarios.

Frente a este fenómeno, profesionales de la psicología coincidieron en señalar que las personas que optan por no participar activamente en los chats grupales lo hacen como una forma de respeto hacia los demás y hacia sí mismos, desmitificando la creencia de que el silencio representa un acto de desprecio o desinterés social.

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Patrones psicológicos en el comportamiento dentro de la plataforma

El comportamiento de los usuarios en WhatsApp varía desde aquellos que dedican horas a interactuar y utilizar todas las herramientas disponibles, hasta perfiles más austeros que evitan colocar fotografías de perfil y demoran deliberadamente sus respuestas.

Estas conductas responden a patrones psicológicos y elecciones personales que reflejan la personalidad y los valores de cada individuo en el entorno analógico trasladados al ámbito digital.

La psicóloga Rebeca Cáceres, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, explicó que no existe una norma o una conducta que dictamine una forma “correcta” de comportarse ante los grupos de mensajería.

De acuerdo con la especialista, la ausencia de mensajes en un chat colectivo no debe ser interpretada de manera negativa, puesto que obedece a factores diversos que no necesariamente definen un perfil de personalidad rígido, sino una elección sobre cómo gestionar el tiempo y las interacciones.

El silencio como herramienta de autocuidado y límites personales

La interpretación emocional de los usuarios que sí participan activamente suele asociar el silencio ajeno con ideas como el rechazo o la indiferencia.

No obstante, el análisis profesional determina que estas conclusiones responden más a la inseguridad o interpretación del receptor que a la intención real del emisor. El silencio digital se perfila, en muchos casos, como una estrategia de preservación del bienestar emocional.

Cáceres señaló que la decisión de mantenerse al margen de las conversaciones grupales constituye una forma de autocuidado para aquellas personas que no experimentan comodidad al expresarse en espacios virtuales.

Al actuar en coherencia con sus propios gustos, valores y maneras de relacionarse con el mundo, los usuarios establecen una barrera saludable frente a la sobreestimulación de las notificaciones constantes.

La especialista concluyó que la convivencia en las plataformas digitales requiere el establecimiento de acuerdos y límites mutuos, por lo que se debe evitar juzgar o penalizar las dinámicas de participación de los demás integrantes de un grupo.