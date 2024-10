DENVER. Los propietarios de una funeraria de Colorado acusados de malgastar casi 900,000 dólares en fondos de ayuda a los afectados por la pandemia y de vivir a todo lujo, todo ello mientras supuestamente almacenaban 190 cadáveres en descomposición en un edificio y enviaban a las afligidas familias cenizas falsas, se declararon culpables el jueves de los cargos federales de fraude centrados en estafar a los clientes.

Jon y Carie Hallford se declararon culpables de un delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El acuerdo de culpabilidad, que estipula que los fiscales no solicitarán más de 15 años de prisión, aún debe ser aprobado por el juez.

Los propietarios de Return to Nature Funeral Home, situada a una hora en coche al sur de Denver, habían sido acusados de otros 14 delitos federales relacionados con el fraude al gobierno y a los clientes de la funeraria, que serán desestimados en virtud del acuerdo. Más de 200 cargos criminales ya están pendientes contra ellos en el tribunal estatal de Colorado, incluyendo el abuso de cadáveres y falsificación.

El fiscal Tim Neff declaró tras la vista que el acuerdo incluye la admisión por parte de los dos Hallford de haber cometido fraude con el COVID-19 y contra los clientes, lo que influirá en la sentencia.

Los Hallford utilizaron la ayuda para la pandemia y los pagos de los clientes para comprar una GMC Yukon y un Infiniti que juntos valían más de 120,000 dólares, escultura corporal con láser, viajes a California, Florida y Las Vegas, 31,000 dólares en criptodivisas y artículos de lujo en tiendas como Gucci y Tiffany & Co, según los documentos judiciales.

Jon Hallford está siendo representado por la oficina federal de defensores públicos, que no hace comentarios sobre los casos. Las llamadas y correos electrónicos al abogado de Carie Hallford en el caso federal no han sido devueltos, y su abogado en el caso estatal, Michael Stuzynski, declinó hacer comentarios.

Los 190 cadáveres fueron descubiertos en 2023 en un edificio infestado de insectos propiedad de Return to Nature en Penrose, una pequeña ciudad al suroeste de Colorado Springs. Los Hallford supuestamente escondieron los cuerpos desde 2019, a veces apilándolos unos encima de otros, y en dos casos enterraron el cuerpo equivocado, según los documentos judiciales.

Elisabeth Ostly pensó que seguramente el cuerpo de su padre no formaba parte del hallazgo. Entonces las fuerzas del orden llegaron a su puerta.

Ostly entregó lo que durante casi un año había creído que eran las cenizas de su padre. Eso reinició su proceso de duelo. En terapia, Ostly trabaja ahora en “cómo estar en paz. Cómo no estar furiosa, cómo no dejar que la rabia se apodere de mí en cada momento”, dijo el jueves a la salida del tribunal, sosteniendo una foto de su padre y secándose las lágrimas.

Una investigación de The Associated Press descubrió que los Hallford probablemente enviaban cenizas falsas y registros de cremación falsificados a las familias que hacían negocios con ellos. Los documentos judiciales alegan que el polvo que había dentro de algunas de las bolsas era hormigón seco, no los restos incinerados de los seres queridos perdidos.

El descubrimiento devastó a los parientes de los fallecidos, que empezaron a enterarse de que los restos de sus familiares no se encontraban entre las cenizas que esparcían ceremonialmente o guardaban, sino que seguían languideciendo en un edificio. Las historias impulsaron a los legisladores de Colorado a poner parches a la laxa normativa estatal sobre funerarias en 2024, exigiendo inspecciones rutinarias de las instalaciones y la concesión de licencias para desempeñar funciones en las funerarias.

Crystina Page, cuyo cuerpo de su hijo quedó languideciendo en la funeraria después de su muerte en 2019, habló en la corte el jueves, diciendo que entendía que el acuerdo de culpabilidad era lo más cercano a la justicia que iba a obtener, pero que “solo araña la superficie de las atrocidades que cometieron”.

Page describió entonces el estado del cuerpo de su hijo en el momento en que supo que había sido incluido en el macabro descubrimiento.

“Había perdido el 60% de su peso corporal tendido en el fondo de una pila de cadáveres”, dijo al juez. “Ratas y gusanos le comieron la cara”.