NUEVA YORK — En las tardes calurosas, los tres perros de DeAnna Brandon corretean por ahí mientras ella chapotea en una piscina infantil del jardín con sus nietos. Estos son los momentos que esta superviviente de cáncer de sangre, de 48 años, atesora —y se pregunta si podrá seguir disfrutándolos en los años venideros.

A Brandon, que vive en Rockwell (Carolina del Norte), le preocupa que los nuevos requisitos laborales de Medicaid que entrarán en vigor el año que viene puedan poner en peligro su cobertura sanitaria. Ella esperaba poder acogerse a una exención por fragilidad médica, pero las nuevas directrices presentadas la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump han puesto eso en duda.

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La norma provisional definitiva publicada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid implica que el hecho de estar enferma, con un agotamiento extremo y problemas de memoria relacionados con sus tratamientos, podría no ser suficiente para que Brandon eluda los nuevos requisitos laborales. Tendrá que declarar y, posteriormente, demostrar que esos síntomas “merman significativamente” su capacidad para cumplir con los nuevos requisitos.

Si el Gobierno no acepta su caso, podría perder su cobertura —y la quimioterapia de mantenimiento que recibe dos veces al mes y que mantiene su mieloma múltiple en remisión—. Trabajar es «algo totalmente imposible para mí», afirmó en una entrevista.

«Siempre he sido de los que se esfuerzan por seguir adelante —ya sabes, eso de “Venga, estás cansado. Esfuérzate”—», dijo Brandon. «Es difícil explicarle a la gente que ya no puedes seguir adelante».

Los analistas del sector sanitario han dado la voz de alarma ante las nuevas directrices del Gobierno republicano de Trump, que difieren de lo que esperaban los estados. Según los expertos, esto aumentará el riesgo de que más estadounidenses pierdan su seguro médico y obligará a los estados a redoblar sus ya agotadores esfuerzos para aplicar los cambios a tiempo.

«Esto supondrá más trámites burocráticos para los pacientes de Medicaid, especialmente para aquellos que se encuentran en peor estado de salud», afirmó Adrianna McIntyre, profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Según ella, «esto provocará que más personas pierdan su cobertura sin necesidad».

Las normas sobre fragilidad médica pueden suponer una pesadilla burocrática para los enfermos

Las nuevas restricciones de Medicaid formaban parte de la gran ley fiscal y normativa de Trump de 2025. El cambio afecta a las personas cubiertas por la ampliación —que la mayoría de los estados decidieron aplicar— y que permitió que más personas con bajos ingresos tuvieran acceso al programa de asistencia sanitaria del gobierno.

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Las personas de entre 19 y 64 años que se inscriban en el programa de ampliación deberán demostrar que trabajan o prestan servicio comunitario al menos 80 horas al mes, o que asisten a la escuela al menos a tiempo parcial. Existen excepciones para aquellas personas consideradas médicamente frágiles o que participan en programas de tratamiento de adicciones, entre otras.

El anuncio realizado la semana pasada por los CMS tomó por sorpresa a los estados con una nueva definición de fragilidad médica. La ley establecía que las personas con fragilidad médica incluyen a aquellas con trastornos por consumo de sustancias, discapacidades o afecciones médicas graves. Sin embargo, la norma de los CMS de la semana pasada fue más allá, al establecer que la afección de una persona debe «mermar significativamente» su capacidad para trabajar, realizar labores de voluntariado o asistir a la escuela en la medida exigida por la ley para que se le conceda una exención.

En 2027 y una vez en 2028, el paciente puede declarar que cumple esta definición. Sin embargo, cuando intente renovar la cobertura en 2028, tendrá que demostrarlo.

Los defensores de esta causa señalaron que no está claro qué tipo de documentación podría demostrar ese punto. Afirmaron que es posible que se exijan certificados médicos, algo que a algunos profesionales sanitarios no les resulta cómodo redactar. Los beneficiarios de Medicaid que luchan contra una enfermedad podrían tener que soportar esa carga burocrática.

Brandon, que intentó demostrar que no podía trabajar para poder acceder a las prestaciones por discapacidad mientras recibía tratamiento contra el cáncer y no lo consiguió, ha expresado su preocupación por los obstáculos que ella y otros pacientes podrían tener que superar.

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«No es tan fácil; puede que tengas que pasar por cuatro médicos», dijo Brandon. «Si ya estás luchando contra una enfermedad como esta, no tienes la energía física, mental ni emocional para hacer eso todo el tiempo».

Los estados y los defensores se muestran desconcertados por el enfoque del Gobierno

Los estados tienen previsto utilizar los datos de las reclamaciones de Medicaid y otras fuentes de información para eximir automáticamente a los afiliados que cumplan los requisitos siempre que sea posible.

El Dr. Mehmet Oz, director de los CMS, respaldó ese enfoque en una conversación telefónica con los periodistas la semana pasada y afirmó que esperaba que la mayoría de las personas recibieran ayuda «sin tener que hablar con nadie».

Cuando se le pidió que aclarara cómo debía aplicarse la norma, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) comunicaron a The Associated Press, en un comunicado enviado por correo electrónico, que la agencia «decidió no permitir que los estados excluyeran categóricamente a las personas de los requisitos laborales basándose únicamente en un diagnóstico o en el tipo de afección». Para la renovación en 2028, señaló, «por lo general se exigirá una verificación mediante datos de reclamaciones u otra documentación».

Sin embargo, los responsables estatales de Medicaid y los consultores han señalado que los datos de las solicitudes de reembolso de Medicaid no demuestran que una persona tenga una discapacidad que le impida trabajar de manera significativa, y no conocen ningún dato existente que lo demuestre. Esto les ha dejado desconcertados sobre cómo cumplir la normativa del Gobierno.

«Se pedirá a los estados que tomen una decisión basándose en información que no figura en sus sistemas», afirmó Kinda Serafi, socia de la consultora Manatt Health, que colabora con los estados para llevar a cabo los cambios.

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El estado de Nebraska ha puesto en marcha los nuevos requisitos laborales de Medicaid antes de lo previsto. Sin embargo, utilizó códigos de diagnóstico para identificar a las personas con problemas de salud, por lo que es probable que tenga que revisar su sistema, según ha declarado Sarah Maresh, directora del programa de acceso a la asistencia sanitaria del grupo de defensa Nebraska Appleseed.

Maresh dijo que le preocupaba que los médicos de las zonas rurales del estado, que ya se muestran reacios a atender a pacientes de Medicaid, pudieran decidir dejar de hacerlo.

«Ya están desbordados con el papeleo, así que exigirles que den un paso más para certificar si alguien está en condiciones de trabajar me parece preocupante», afirmó.

Prepararse para la entrada en vigor de las nuevas políticas el 1 de enero es una tarea ingente y costosa. Se está destinando una asignación federal de 200 millones de dólares a los estados para ayudarles, y los CMS se han asociado con empresas tecnológicas para ofrecer servicios gratuitos y con descuento, pero el coste de los requisitos tecnológicos adicionales y del personal extra probablemente superará los 1,000 millones de dólares, según un análisis de la AP. Ese coste adicional se sufragará con una combinación de fondos procedentes de los impuestos federales y estatales.

Los republicanos afirman que las normas permitirán mantener Medicaid para quienes más lo necesitan

Los republicanos que defienden las nuevas normas afirman que se trata de medidas de sentido común destinadas a acabar con el parasitismo del Estado y a preservar las prestaciones para quienes más las necesitan. Oz afirmó la semana pasada, citando un informe del think tank conservador American Enterprise Institute, que las personas sanas que reciben Medicaid dedican una media de 6,1 horas al día a «ver la televisión o simplemente a holgazanear».

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«Esto es una preocupación, no una crítica», dijo. «Esperamos que los requisitos laborales cambien esta situación».

Sin embargo, los beneficiarios actuales que no cumplen el umbral del requisito de trabajo afirman que eso no refleja fielmente su experiencia.

Mids Meinberg, un escritor autónomo de 42 años de Nueva Jersey que padece depresión crónica y diabetes, afirmó que, a pesar de sus problemas de salud, se siente orgulloso de haber encontrado una profesión que le llena. Sin embargo, sus condiciones le impiden trabajar 80 horas al mes. Dijo que cree que hay muchas personas con discapacidad que están «demasiado discapacitadas para trabajar, pero no lo suficientemente discapacitadas como para que el Estado considere que no pueden trabajar».

Brandon, de Carolina del Norte, dijo que quiere que el Gobierno comprenda que «no se pasa el día sin hacer nada ni es una carga para la sociedad».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.