Agentes federales registraron el lunes el domicilio de la diputada demócrata Ilhan Omar en Washington D. C., apenas tres semanas antes de que esta política —objeto habitual de las críticas del presidente Donald Trump— se presente a la reelección en su circunscripción de Minnesota.

Esto es lo que hay que saber:

¿Se trata de una represalia política?

Trump no ha ocultado su intención de utilizar a las fuerzas del orden federales para atacar a quienes considera sus enemigos políticos. Ha impulsado procesos judiciales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, tras las investigaciones que ambos iniciaron anteriormente contra él. Omar, una activista radical de izquierdas, lleva mucho tiempo siendo blanco de los ataques de Trump y de los republicanos en general.

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Omar nació en Somalia y es ciudadana estadounidense naturalizada. Trump ha puesto especialmente en el punto de mira a los inmigrantes somalíes de Minnesota, y la semana pasada publicó en las redes sociales que los habitantes del estado deben «plantar cara» a estos. El estado se ha visto sacudido por varios casos federales de fraude en los que, en ocasiones, han estado implicadas organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas por somalíes en Minnesota. Muchos de esos casos fueron presentados por el Departamento de Justicia del expresidente Joe Biden. Omar no está implicada en ellos.

Omar lleva mucho tiempo criticando a Trump, y el presidente, por su parte, también la ha atacado en repetidas ocasiones a lo largo de los años. A finales de la semana pasada, Trump aludió a posibles medidas contra la diputada. En un mitin celebrado el sábado en Tennessee, Trump se refirió de forma despectiva a Omar diciendo que procedía de un país de «crimen y miseria» y dio a entender que el vicepresidente JD Vance «y nuestra gente» la estaban investigando.

Desde hace tiempo, la política del Departamento de Justicia ha consistido en evitar emprender acciones legales contra los políticos en las últimas semanas previas a las elecciones. El incumplimiento de esta norma por parte de la Administración Trump se sumó a las críticas de los demócratas, que sostienen que se trata simplemente de una represalia política.

«Durante años, Donald Trump y los extremistas de extrema derecha han arremetido sin descanso contra la diputada Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas», afirmaban en un comunicado conjunto el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros altos cargos demócratas del Congreso.

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«Ahora, a menos de 30 días de las elecciones de mitad de legislatura, su violenta maquinaria de deportaciones masivas se ha abalanzado sobre el hogar de una diputada debidamente elegida y su familia».

Cuando se le preguntó sobre el registro, Trump remitió la cuestión al Ministerio de Justicia, afirmando que «eso no tiene nada que ver conmigo».

«Personalmente, siempre me ha parecido una persona muy deshonesta», dijo.

¿Se trata de inmigración?

Los agentes que registraron el domicilio de Omar, en virtud de una orden de registro federal, eran investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, lo que indica que la investigación se centra en cuestiones de inmigración. Varios responsables del Gobierno de Trump han dado a entender que esa es la forma en que pretenden actuar contra Omar.

Vance ya había insinuado anteriormente que Omar había cometido fraude en materia de inmigración. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, mencionó el mes pasado una «investigación en curso» que, según dio a entender, se centraba en un posible fraude en la documentación de inmigración de su familia.

«Va a pasar algo», dijo entonces.

El Departamento de Justicia se mostró el lunes, como es habitual, muy reservado y apenas dio detalles sobre el caso, salvo para indicar que se trataba de una investigación penal.

Omar obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000, cuando tenía 17 años, cinco años después de llegar con su familia tras haber obtenido asilo en Estados Unidos.

¿Qué pasa ahora?

Quedan 20 días para las elecciones. El distrito de Omar en Minneapolis es un bastión demócrata y no corre ningún peligro real el 3 de noviembre.

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No sabemos lo suficiente sobre los próximos pasos de la investigación. Sin embargo, es probable que los conservadores sigan arremetiendo contra Omar. Ahora, sin embargo, ella tiene otra forma de contraatacar: alegando que está siendo perseguida por sus adversarios políticos.

En un comunicado publicado el lunes en X, Omar calificó la redada de «intento de atacar a los enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.