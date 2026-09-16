El fuerte incidente de un helicóptero que se estrelló en la entrada de un edificio en Los Ángeles provocó la muerte de tres personas, dos de las cuales iban a bordo de la aeronave que trabajaba para la señal de noticias estadounidense NBC4.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), según información consignada por Los Angeles Times, informó que las dos víctimas identificadas son la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. La tercera persona fallecida —cuya identidad no trascendió— se encontraba en tierra al momento del choque.

Moreno se graduó de la Universidad Chapman, en California; obtuvo una licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas. Desde 2010 volaba en helicópteros de noticias y cubría las novedades para los canales de Telemundo 52 y NBC4. Junto a Marciniw, comenzaron a volar frecuentemente para cubrir noticias en 2023. Ambos eran empleados de Angel City Air, una empresa de alquiler de helicópteros que operaba el helicóptero NewsChopper4 de NBC Los Ángeles.

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“Lamentamos profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida”, dijeron ambas cadenas en un comunicado.

La caída del helicóptero ocurrió poco antes de las 7:00 p.m. (hora local) en una entrada para vehículos ubicada entre dos depósitos, sobre la avenida Mason al 9100, en el barrio de Chatsworth. Según publicó el medio Los Angeles Times, la aeronave chocó contra varios contenedores de carga. Al menos cuatro autos y dos recipientes de almacenamiento se incendiaron por las llamas que comenzaron en el helicóptero. Más de 50 bomberos intervinieron y lograron apagar rápidamente el fuego, y ninguno de los dos edificios sufrió daños. Producto de la gran bola de fuego que se generó tras el impacto, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital local.

La Oficina Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunciaron que enviarán investigadores para indagar sobre las causas que lo provocaron.

La pareja se encontraba en el lugar cubriendo el choque entre dos vehículos que, unas dos horas antes, había dejado, al menos, dos muertos y seis heridos. El siniestro había ocurrido en el cruce de la calle Nordhoff y la avenida De Soto, cuando una guagua circulaba hacia el este y una camioneta que avanzaba hacia el sur la chocó de costado. La camioneta quedó incrustada en el sector de pasajeros y los equipos de emergencia tuvieron que intervenir para rescatar a los ocupantes.

NBC indicó que varios helicópteros de noticias de televisión estaban informando sobre el choque dantes de que el que trabajaba para la cadena cayera a aproximadamente 2.4 kilómetros del primer accidente.